केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे इंदौर, आज धार में मेडिकल कॉलेज का करेंगे भूमिपूजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सोमवार देर शाम इंदौर पहुंचे। जेपी नड्डा आज धार में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री से स्वागत के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा के कई बड़े नेता पहुंचे।

इस अवसर पर नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 में हम अपनी आंखों से भारत को विकसित भारत के रूप में देखेंगे। विमानतल पर हुए स्वागत को लेकर उन्होंने कहा कि हम सब एक उद्देश्य के साथ, एक विचार के साथ समाज को देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं। मैं कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि वे प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की टीम का सहयोग करते हुए, उन्हें ताकत प्रदान करें।

संगठन सर्वोपरि के भाव के साथ उस संकल्प को जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का देखा है, उसे अपनी मेहनत से अपनी लगन से हासिल कर सकें, उसे पूरा होते हुए देख सकें। मंच पर शहरवासियों की ओर से कमल के फूलों की माला पहनाकर नड्डा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर युवा मोर्चा कार्यकर्ता अपने साथ चलित घंटा लेकर शामिल हुए। ये कार्यकर्ता लगातार घंटा बजाकर उत्साहवर्धन कर रहे थे। प्रदेश संगठन मंत्री को नहीं मिली इंट्री प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मिलने एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट के वीआइपी गेट से प्रवेश की अनुमति ही नहीं मिली। बताया जा रहा है कि नगराध्यक्ष मिश्रा पुलिस और प्रशासन को सौंपी गई सूची में प्रदेश संगठन मंत्री का नाम शामिल करना ही भूल गए थे। शर्मा को वीआईपी गेट से एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश दिलवाने को लेकर देर तक नेताओं और अधिकारियों के बीच बहस चलती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में प्रदेश संगठन मंत्री को सामान्य गेट से एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश करना पड़ा।