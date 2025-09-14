'चिल्लाओ मत, काम करने दो', इंदौर में अज्ञात बदमाशों ने फैलाई सनसनी, दो घरों को बनाया निशाना

नईदुनिया न्यूज, नामली। नामली थाना क्षेत्र के कांडरवासा गांव में शनिवार रात अज्ञात बदमाश एक घर में घुसे और परिवार के लोगों के मोबाइल छीनकर उन्हें अलग-अलग कमरों में बंद कर दिया और जेवर व नकदी ले गए। इस दौरान घर के सदस्यों के जागने पर लुटेरों ने कहा कि चिल्लाओ मत, हमें हमारा काम करने दो। 100 मीटर दूर स्थित एक अन्य घर पर भी वारदात की। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश जताया। दोपहर करीब दो बजे एसपी अमित कुमार ने घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण किया और ग्रामीणों से चर्चा की। पुलिस ने लूट का प्रकरण दर्ज किया है।

लूट की घटना श्यामलाल पुत्र गंगाराम गोयल के घर पर हुई। रात करीब 3 से 4:30 बजे के बीच बदमाश पीछे खेत के रास्ते से सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़े और घर में घुसे। उन्होंने बच्चों को पहले बंधक बनाया, फिर श्यामलाल और उनकी पत्नी को धमकाकर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद अलमारी और लोहे की पेटियों के ताले तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और करीब 65 हजार रुपये ले गए। सूचना के बाद मौके पर एएसपी राकेश खाखा, फॉरेंसिक टीम, साइबर टीम, डॉग स्क्वॉड भी पहुंची और जांच की।

हाथ में टामी और लकड़ी लेकर घुसे श्यामलाल ने पुलिस को बताया की बदमाशों की उम्र 25 वर्ष के करीब थी और सभी के बाल छोटे थे। एक ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। घर के पीछे से आवाज आने पर नींद खुली और उठकर देखा तो टावर का दरवाजा टूटा था और चार से पांच लोग मौजूद थे। आरोपितों ने हमें देखकर कहा कि चिल्लाओ मत, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हमें हमारा काम करने दो। आरोपितों के पास लोहे की टामी और लकड़ियां थी। घर में रखा दराता भी उन्होनें उठा लिया और धमकाने लगे। सभी के मोबाइल छीनकर हमें कमरे में बंद कर दिया। आरोपितों ने पलंग पेटी व अलमारी को खोलकर उसमें रखे सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। तीन लोहे की पेटियां छत पर ले गए और पेटियों के ताले तोड़कर सामान बिखेर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी पीछे के रास्ते से खेत में होकर भाग निकले और हमारे मोबाइल वहीं छोड़ गए।