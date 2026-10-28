अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव : 2050 करोड़ की योजना से इंदौर, उज्जैन, रीवा के विकास को मिलेगा नया आयाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर के ब्रिलियंट कंवेशन सेंटर में आयोजित एमपी अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव में बुधवार इंदौर, उज्जैन व रीवा के नगरीय विकास का नया आयाम दिया जाएगा। इंदौर व रीवा नगर निगम व उज्जैन के प्राधिकरण का देश के तीन प्रमुख बैंकों के साथ अनुबंध होगा। इनके माध्यम से 2050 करोड़ रुपये का लोन मिलेगा।

इस राशि से तीनों शहरों में पेयजल, सीवरेज व्यवस्था के अलावा पुराने मंदिरों का विकास होगा। आयोजन के दौरान तीनों नगरीय निकायों को तीन प्रमुख बैंकों के साथ इस संबंध में अनुबंध होगा। कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। वे इस दौरान में इंदौर में 873.48 करोड़ की नगरीय अधोसंरचना व विकास परियोजनाओं का भूमिपूजन व लोकार्पण करेंगे।

इसमें आईडीए द्वारा स्कीम नंबर 97 पार्ट-4 में नगर वन की 97 पार्ट 2 में अंतर्गत रीजनल पार्क का विकास और एमआर-12 पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण योजना शामिल है। कॉक्लेव में ‘इंदौर आर्थिक क्षेत्र‘ की घोषणा भी होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठक कर शहरी क्षेत्र में निवेश, परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं भावी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तीन शहरों का इस तरह होगा विकास इंदौर नगर निगम योजना : 1600 किमी पेयजल नेटवर्क, 40 नई पानी की टंकियां, सीवरेज पाइप लान व ट्रीटमेंट प्लांट

प्रोजेक्ट : 3100 करोड़

राज्य व केंद्र से मिलेंगे : 1500 करोड़

निगम से बैंकों आफ इंडिया से लोन लेगा : 1320.42 करोड़

अर्बन चैलेंज फंड से मिलेंगे : 303 करोड़ उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूडीए) योजना : 11 मंदिरों को विकास व जीर्णाेद्धार

प्रोजेक्ट :1100 करोड़

टेंपल बांड से मिलेंगे : 200 करोड़

यूडीए इंडियन ओवरसीज बैंकों से लोन लेगा : 625 करोड़

अर्बन चैलेंज फंड से मिलेंगे : 275 करोड़ रीवा नगर निगम याेजना : पेयजल व सीवरेज विकास

निगम एचडीएफसी बैंकों से लोन लेगा : 104.58 करोड़ अर्बन ग्रोथ कॉक्लेव में आज ये अतिथि होंगे शामिल जिम्मी मिस्त्री, फाउंडर सीएमडी डेला ग्रुप

मोहित गोयल, एमडी ओमेक्स लि.

पंकज कुमार, क्वांट सोलर

मल्लन्ना सासालु व नीरज गौतम, पुरावंकारा

अनुज कुमार, वोल्टारिस ईवी साल्युशन

श्रीजीत नायर, प्रोटियन ई-गव टेक्नोलाजी तीन ड्राफ्ट होंगे लांच मध्य प्रदेश अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पालिसी

उपचारित पानी के पुन: उपयोग के लिए राज्य स्तरीय पालिसी

मप्र भूमि विकास नियम, 2026

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के साथ तीन प्रमुख एमओयू

महाराष्ट्र इंस्टिट्यूट फार ट्रांसफार्मेशन

होटल व रेस्टोरेंट एसो. पश्चिम इंडिया

मप्र औद्योगिक नीति विभाग व निवेश विभाग कॉन्क्लेव में आज इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा निकायों की वित्तीय मजबूती के लिए टेंपल बांड, ग्रीन बांड कांक्लेव में अर्बन चैलेंज फंड की परियोजनाओं के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी , वित्तीय माडलिंग, टेंपल बांड, ग्रीन बांड, नगर पालिका बांड, बहुपक्षीय बैंकों से वित्त पोषण, अनुदान और वायबिलिटी गैप फंडिंग सहित विभिन्न वित्तीय विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा परिवहन आधारित विकास (टीओडी), टीडीआर, आवास, पुनर्विकास, मास्टर प्लान, रेरा स्वीकृतियां, ईज आफ डूइंग बिजनेस, अनापत्ति प्रमाण-पत्रों में कमी (एनओसी) तथा एफएआर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी।