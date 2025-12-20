विजय हजारे ट्रॉफी में MP के कप्तान होंगे वेंकेटेश अय्यर, 24 दिसंबर से अहमदाबाद में शुरू होंगे मैच

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर को विजय हजारे टूर्नामेंट के लिए मध्य प्रदेश की वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। स्टार क्रिकेटर रजत पाटीदार के फिट नहीं होने से उनकी सेवाएं टीम को नहीं मिलेंगी। अन्य स्टार गेंदबाज आवेश खान भी अनफिट होने से टीम में नहीं हैं। उम्मीद है आइपीएल तक दोनों पूरी फिटनेस हासिल कर लेंगे।

विजय हजारे टूर्नामेंट अहमदाबाद में 24 दिसंबर से 8 जनवरी तक खेला जाएगा। एमपीसीए के सचिव सुधीर असनानी ने बताया कि रजत को निगल इंजुरी है। इसलिए उन्हें आराम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि रजत पाटीदार ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्राफी टी-20 टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश की कप्तानी संभाली थी। वे आइपीएल में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरू के भी कप्तान हैं। इसी टीम में वेंकटेश अय्यर को भी चुना गया है।