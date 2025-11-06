MP के दानदाताओं की लिस्ट में एक बार फिर विनोद अग्रवाल ने मारी बाजी, पांचवी बार प्रदेश में अव्वल

मेरी खबरें
    Vinod Agarwal: देशभर के दानदाताओं की सूची जारी कर दी गई है, जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर से इंदौर के कोयला कारोबरी विनोद अग्रवाल ने बाजी मारी है। वह लगातार पांचवीं बार प्रदेश में पहले स्थान पर हैं। हुरून इंडिया द्वारा गुरुवार को जारी सूची में देश में उन्हें 71 वां स्थान मिला है।

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 08:42:56 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 08:56:13 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देशभर के दानदाताओं की सूची एडेलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रापी 2025 में इंदौर के कोयला कारोबरी विनोद अग्रवाल लगातार पांचवी बार प्रदेश में पहले स्थान पर है। हुरून इंडिया द्वारा गुरुवार को जारी सूची में देश में उन्हें 71 वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष वे इस सूची में 58 वें स्थान पर थे। इन्होंने वर्ष 2024-25 में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पशु कल्याण, गरीबी व कुपोषण के कार्यो में 19 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस साल हुरून इंडिया द्वारा दानदाताओं की सूची में शामिल होने के लिए देश के करीब 200 उद्योगपतियों ने नामांकन किया था, इनमें से 185 की सूची जारी की गई है।

    इसमें इंदौर के कोयला कारोबारी 71 वें स्थान पर रहे। इस बार दानदाताओं की इस सूची में मप्र के उद्योगपति सुधीर अग्रवाल ने भी स्थान पाया है। उन्हें 98 वां स्थान मिला है। हुरून इंडिया की रिच लिस्ट में भी प्रदेश में अव्वल हुरून इंडिया द्वारा जारी रिच लिस्ट में विनोग अग्रवाल पिछले पांच साल से शामिल हैं। इस वर्ष देश में उन्हें 328वीं रैंक मिली है और मप्र में वे पहले स्थान पर हैं। इस सूची में इस बार मप्र के 13 उद्योगपति शामिल हैं। भविष्य में ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के उद्योगपति इस सूची में होंगे।


    विनोद अग्रवाल ने बताया कि मेरा मानना है कि यदि किसी का व्यापार बढ़ता है तो उसे अपने ईको सिस्टम में सहयोग देने वाले लोगों को भी लाभ देना चाहिए। जब कभी आप समाज सेवा करते हो तो आपके विचारों की शुद्धता आती है और व्यापार में पारदर्शिता भी आती है। हाल ही में हमारे फाउंडेशन अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में भोजनशाला के लिए बड़े किचन का निर्माण कर रहा है। यहां बनने वाले भोजन को वैन व कियोस्क के माध्यम से दो से तीन हजार लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। हमारे शहर में नि:शुल्क योग सेंटर चल रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए भी हम काम कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा, उज्जैन सिंहस्थ में शासन की जरूरत व गुरु अवधेशानंद जी की मार्गदर्शन से काम करेंगे। आदित्य बिड़ला को देखकर मैं प्रेरित हुआ। इंदौर ही नहीं प्रदेश के अन्य उद्योगपतियों को भी मैं इस तरह की समाजसेवा व परोपकार के लिए प्रेरित कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में इस सूची इंदौर व प्रदेश एक या दो नहीं इससे ज्यादा उद्योगपतियों के नाम होंगे।

    ट्रैफिक सुधार में शहरवासियों के सहयोग की जरूरत

    अग्रवाल ने बताया कि शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में जिस तरह शहरवासियों को अहम योगदान रहा। उसी तरह ट्रैफिक की बेहतरी में प्रशासन के बनाए सिस्टम के साथ शहरवासियों को सहयोग जरूरत हैं।

    दानदाताओं की सूची में विनोद अग्रवाल इस तरह पिछले वर्षो में अव्वल

    वर्ष स्थान सामाजिक परोपकार कार्यों में खर्च राशि

    2021 66 11 करोड़

    2022 34 30 करोड़

    2023 31 34 करोड़

    2024 58 20 करोड़

    2025 71 19 करोड़

    हुरून इंडिया फिलैंथ्रापी 2025 की सूची में देश के टॉप पांच प्रमुख दानदाता व दान राशि

    1 शिव नाडर व परिवार : 2708 करोड़

    2 मुकेश अंबानी व परिवार : 626 करोड़

    3 बजाज परिवार : 446 करोड़

    4 कुमार मंगलम बिड़ला व परिवार : 440 करोड़ 5

    गौतम अडानी व परिवार : 386 करोड़

