    इंदौर में शहर में बढ़ रहा वायरल फीवर, 2400 घरों के सर्वे में 550 लोग मिले बीमार

    इंदौर में वायरल फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2400 घरों के सर्वे में 550 लोग बीमार मिले हैं, इनमें अधिकांश वायरल फीवर से पीड़ित हैं। मच्छरजनित बीमारियां डेंगू के 46, मलेरिया के 9 मरीज भी इनमें शामिल हैं। इंदौर शहर में दूषित पानी के कारण भी बीमारियां बढ़ रही हैं।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 02:14:37 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 02:17:43 PM (IST)
    इंदौर में शहर में बढ़ रहा वायरल फीवर, 2400 घरों के सर्वे में 550 लोग मिले बीमार
    लार्वा सर्वे करते हुए मलेरिया विभाग की टीम। 

    HighLights

    1. शहर में लगातार सर्वे कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीमें।
    2. मौसम में परिवर्तन आने के कारण बढ़ रहे हैं मरीज।
    3. टायफाइड, हेपेटाइटिस ए, डायरिया आदि का खतरा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मौसम में हो रहे उतार-चढ़ाव के कारण बीमारियां काफी बढ़ रही हैं। अभी शहर में वायरल का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। लगभग सभी घरों में कोई न कोई व्यक्ति बीमार मिल रहा है। इसके अलावा वर्षा के मौसम में डेंगू, मलेरिया के मरीजों की भी संख्या बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मच्छरजनित बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए लार्वा सर्वे किया जा रहा है।

    इसके अंतर्गत सितंबर में अब तक कुल 2431 घरों का सर्वे किया गया, जिनमें से 75 घरों में लार्वा पाया गया। इसी प्रकार कुल 14551 कंटेनर की जांच की गई, जिसमें से 79 में लार्वा पाया गया। सर्वे के दौरान यह पाया गया कि करीब 550 लोग बीमार हैं। इनमें डेंगू, मलेरिया के लक्षण पाए जाने पर जांच करवाई गई, लेकिन रिपोर्ट सामान्य आई। यह सभी लोग वायरल फीवर से पीड़ित थे, जिन्हें विशेषज्ञों ने इलाज करवाने की सलाह दी।

    अधिकारियों के अनुसार प्रजापत नगर में तेज बारिशके चलते जलजमाव की स्थिति बनी थी। इसके चलते प्रजापत नगर सहित आसपास के क्षेत्र में इसके लिए विशेष सर्वे किया गया। क्योंकि इन क्षेत्रों में कई दिनों तक पानी भरा हुआ था। इसके कारण मच्छरजनित सहित अन्य बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है।

    दूषित पानी के कारण बढ़ रही बीमारियां

    शहर में दूषित पानी के कारण भी बीमारियां बढ़ रही हैं। एमवाय अस्पताल की ओपीडी में पेट संबंधित समस्या लेकर मरीज आ रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में दूषित की आशंका के चलते अब तक पानी के 75 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 14 में पानी दूषित मिला है। विशेषज्ञों के मुताबिक दूषित पानी के कारण टायफाइड, हेपेटाइटिस ए, डायरिया आदि बीमारियां बढ़ रही हैं। हमेशा पानी को उबालकर ही पीना चाहिए।

    डेंगू के 46 मरीज मिले

    मलेरिया विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक डेंगू के 46 और मलेरिया के नौ मरीज मिल चुके हैं। हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार मरीजों की संख्या काफी कम है। मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के लिए हमें घर और घरों के आसपास पानी एकत्रित होने से रोकना होगा।

    लगातार सर्वे कर रही टीमें

    मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के लिए हमारी टीम लगातार शहर में सर्वे कर रही है। जिन क्षेत्रों में लार्वा मिलता है, उसे नष्ट कर रहे हैं। वहीं मरीज मिलने पर आसपास के घरों के लोगों की भी जांच की जा रही है। - डॉ. रश्मि शर्मा दुबे, जिला मलेरिया अधिकारी

