12 नवंबर से फिर वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे नाम, SIR के दौरान हटे मतदाताओं को फिर मिलेगा मौका

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवास जिले के 3225 मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण और पुनर्व्यवस्थापन का काम सोमवार तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी और सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में नाम कटने या पहले आवेदन नहीं कर पाने वाले लोगों को नाम जुड़वाने का एक और अवसर मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्यक्रम तय किया है। इसके तहत चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।