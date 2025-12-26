SIR का असर... इंदौर की 5 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा कटे मतदाताओं के नाम, प्रत्याशियों की बढ़ी धड़कनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिले में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रकिया के प्रथम चरण में जिले में 15.59 प्रतिशत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट गए है। जिले में पांच विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां विधानसभा चुनाव में हुई जीत से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं। विधानसभा क्षेत्र इंदौर-5 में तो जीत के अंतर से पांच गुना मतदाता के नाम मतदाता सूची से हट गए हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्र देपालपुर, इंदौर-1, इंदौर-3, राऊ में भी विधानसभा में जीत के अंतर से डेढ़ से दो गुना मतदाता के नाम हट गए हैं।
इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को जीत के लिए अधिक मशक्कत करना होगी। इंदौर जिले में दो साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर चार लाख 17 हजार 230 रहा था। वहीं जिले में एसआईआर के प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के दौरान जिले की सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में चार लाख 47 हजार 123 मतदाताओं के नाम हट गए हैं। यानी जीत के अंतर से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं।
हटाए गए मतदाताओं में 43741 मृतक मतदाता हैं और एक लाख 97 हजार 898 मतदाता स्थानांतरित हो चुके हैं। इंदौर-पांच में सर्वाधिक 87591 मतदाता के नाम हटाए गए है, जबकि यहां पर विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर 15404 हजार ही था। वहीं देपालपुर में जीत का अंतर 13698 था और 28754 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटे हैं। इंदौर-1 में जीत का अंतर 57719 था, लेकिन यहां पर 75014 मतदाताओं के नाम हटे हैं। इंदौर-3 में 14757 जीत का अंतर था और नाम 37044 हटे।
राऊ में 35522 जीत का अंतर था और नाम 54415 के हटे। 6.12 प्रतिशत मतदाता का नहीं चला पता इंदौर जिले की सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाता के 6.12 प्रतिशत यानी एक लाख 75 हजार 424 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, इसलिए इनके फॉर्म नहीं भरा सके है। इसमें सर्वाधिक 43772 हजार मतदाता इंदौर-पांच के है और सबसे कम 2336 मतदाता इंदौर-4 में है। वहीं इंदौर-2 में 35312, इंदौर-1 में 32471, इंदौर-3 में 16106, राऊ में 29725, सांवेर में 5890, महू में 3322, देपालपुर में 6490 मतदाता पते पर नहीं मिले।
यह मतदाता कहा गए, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। विधानसभा चुनाव 2018 और 2023 में जीत का अंतर और एसआइआर से हटे मतदाता विधानसभा नाम हटे 2023 2018 देपालपुर 28754 13698 9044 इंदौर-1 75014 57719 8163 इंदौर-2 72969 107047 71011 इंदौर-3 37044 14757 5751 इंदौर-4 38852 69837 43090 इंदौर-5 87591 15404 1133 महू 27673 34392 7157 राऊ 54415 35522 5703 सांवेर 24811 68854 2945 कुल 447123 417230 153997।