SIR का असर... इंदौर की 5 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा कटे मतदाताओं के नाम, प्रत्याशियों की बढ़ी धड़कनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिले में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रकिया के प्रथम चरण में जिले में 15.59 प्रतिशत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट गए है। जिले में पांच विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां विधानसभा चुनाव में हुई जीत से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं। विधानसभा क्षेत्र इंदौर-5 में तो जीत के अंतर से पांच गुना मतदाता के नाम मतदाता सूची से हट गए हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्र देपालपुर, इंदौर-1, इंदौर-3, राऊ में भी विधानसभा में जीत के अंतर से डेढ़ से दो गुना मतदाता के नाम हट गए हैं।

इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को जीत के लिए अधिक मशक्कत करना होगी। इंदौर जिले में दो साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर चार लाख 17 हजार 230 रहा था। वहीं जिले में एसआईआर के प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के दौरान जिले की सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में चार लाख 47 हजार 123 मतदाताओं के नाम हट गए हैं। यानी जीत के अंतर से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं।

हटाए गए मतदाताओं में 43741 मृतक मतदाता हैं और एक लाख 97 हजार 898 मतदाता स्थानांतरित हो चुके हैं। इंदौर-पांच में सर्वाधिक 87591 मतदाता के नाम हटाए गए है, जबकि यहां पर विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर 15404 हजार ही था। वहीं देपालपुर में जीत का अंतर 13698 था और 28754 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटे हैं। इंदौर-1 में जीत का अंतर 57719 था, लेकिन यहां पर 75014 मतदाताओं के नाम हटे हैं। इंदौर-3 में 14757 जीत का अंतर था और नाम 37044 हटे। राऊ में 35522 जीत का अंतर था और नाम 54415 के हटे। 6.12 प्रतिशत मतदाता का नहीं चला पता इंदौर जिले की सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाता के 6.12 प्रतिशत यानी एक लाख 75 हजार 424 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, इसलिए इनके फॉर्म नहीं भरा सके है। इसमें सर्वाधिक 43772 हजार मतदाता इंदौर-पांच के है और सबसे कम 2336 मतदाता इंदौर-4 में है। वहीं इंदौर-2 में 35312, इंदौर-1 में 32471, इंदौर-3 में 16106, राऊ में 29725, सांवेर में 5890, महू में 3322, देपालपुर में 6490 मतदाता पते पर नहीं मिले।