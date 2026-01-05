इंदौर के रंगवासा में बढ़ा जल संकट... बिना ट्रीटमेंट नहर में बहाया जा रहा गंदा पानी, नलकूपों से निकलने लगा 'जहर'

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रंगवासा में इंडस्ट्रीज एरिया से निकलने वाला गंदा पानी अब रहवासियों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनता जा रहा है। क्षेत्र में स्थित उद्योगों और आसपास की कॉलोनियों का दूषित पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नहर में छोड़ा जा रहा है, जिससे चारों ओर गंदगी फैल रही है। एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) नहीं होने के कारण यह दूषित पानी न केवल वातावरण को खराब कर रहा है, बल्कि खेतों में पहुंचकर फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है।

नलकूपों में आने लगा काला पानी, रिचार्ज सिस्टम हुआ प्रभावित नहर के पानी में लगातार मिल रहे रसायनों और गंदगी के कारण क्षेत्र के भूजल स्तर पर बुरा असर पड़ा है, जिससे नलकूपों से अब काला और दूषित पानी आने लगा है। स्थानीय रहवासी चेतन मुकाती और गणेश पाटीदार ने बताया कि रंगवासा के तालाब में जब नर्मदा का पानी ओवरफ्लो होकर इसी नहर में आता है, तो उससे गर्मियों में बोरिंग रिचार्ज होते हैं। लेकिन अब गंदे पानी के मिलने से बोरिंग का पानी पूरी तरह खराब हो रहा है। रहवासी पिछले एक साल से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है।