कमजोर मानसून से मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति पर भी दबाव, 40 प्रतिशत मांग इंदौर-उज्जैन से

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कमजोर मानसून का दबाव कृषि और बाजार पर ही नहीं, बिजली कंपनियों पर भी नजर आ रहा है। सर्दियों के साथ आने वाले रबी सीजन में बिजली की मांग में उछाल की उम्मीद जताई गई है। प्रदेश की सभी बिजली वितरण कंपनियों को आपूर्ति करने वाली ट्रांसमिशन कंपनी ने रबी सीजन के दौरान प्रदेश में कुल मांग 21,300 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद जताई है।

इंदौर में भी आने वाले समय में अधिकतम मांग 9000 मेगावाट के पार और 10 हजार मेगावाट तक पहुंचने के आसार हैं। गर्मी से पहले ही ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों पर वितरण सुचारु बनाए रखने की चुनौती आ गई है।

कम बरसात से सिंचाई के लिए ज्यादा पंप चलेंगे, ऐसे में बिजली की खपत भी बढ़ेगी। आगे मौसम गर्म रहने से भी उपभोक्ता मांग लगातार ऊंची बनी रह सकती है। प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों को बिजली आपूर्ति करने वाली जबलपुर की ट्रांसमिशन कंपनी में प्रदेश स्तरीय तिमाही रिव्यू बैठक में रबी की मांग का आकलन करते हुए निर्देश जारी किए गए। ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने निर्देश दिए कि फील्ड के अधिकारी आगामी रबी सीजन में बिजली की अनुमानित मांग को देखते हुए प्रदेश में 21,300 मेगावाट विद्युत मांग की स्थिति बन सकती है। ऐसे में मांग से निपटने के लिए अभी से तैयारी रखना होगी। ट्रांसमिशन कंपनी ने एक्शन प्लान बनाने की बात कही है।