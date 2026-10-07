ब्लिंकिट और स्विगी की जैकेट पहन दोस्तों संग पहुंचा गर्लफ्रेंड को धमकाने, डाला दिया ज्वलनशील पदार्थ

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रेमिका ने बातचीत बंद कर दी तो युवक ने उसे डराने के लिए ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। पुलिस पहले इसे एसिड अटैक की घटना समझकर जांच में जुटी और दो आरोपितों को पकड़ लिया। आरोपितों ने पहचान छिपाने के लिए आनलाइन डिलीवरी कंपनियों ब्लिंकिट और स्विगी की जैकेट पहन ली थी और दो बाइक से वारदात करने पहुंचे थे।

पुलिस के अनुसार 3 अक्टूबर की रात साकेत नगर में डाक्टर के क्लीनिक के बाहर युवती अपनी सहेली की कार में बैठी थी। इसी दौरान दो बाइक पर चार युवक पहुंचे। दो युवकों ने चेहरे ढंक रखे थे। बाइक चला रहे युवक ने ब्लिंकिट और पीछे बैठे युवक ने स्विगी की जैकेट पहन रखी थी। आरोप है कि इसी दौरान युवती पर ज्वलनशील पदार्थ फेंककर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने सोमवार को राजपाल और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया।