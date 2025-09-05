Indore मेयर के बेटे ने गिनाई सरकार की नाकामियां, तो MP में गरमाई राजनीति, आमने-सामने आए दिग्विजय और कैलाश विजयवर्गीय

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता में इंदौर महापौर (Indore Mayor Son) पुष्यमित्र भार्गव के पुत्र संघमित्र भार्गव द्वारा दिए भाषण के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि युवा ने प्रभावशाली भाषण दिया है। शुक्रवार दिनभर सोशळ मीडिया पर संघमित्र के भाषण को लेकर मैसेज चलते रहे। कांग्रेस नेता इसे केंद्र शासन के दावों की वास्तविकता बता रहे हैं तो भाजपा नेता वाद-विवाद प्रतियोगिता को राजनीति का अखाड़ा बनाने का आरोप लगा रहे हैं।

भाषण के बाद गरमाई राजनीति केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि संघमित्र को सिर्फ इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वे महापौर के पुत्र हैं। वाद-विवाद प्रतियोगिता का मूल यही है कि कुछ प्रतिभागी पक्ष रखते हैं और कुछ विपक्ष। संघमित्र ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपनी वाककला का परिचय दिया। विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कितना खेदजनक है कि राजनीति इतनी नीचे गिर जाए कि बच्चों की मासूम प्रतिभा भी उसकी भेंट चढ़ जाए। प्रदेश की राजनीति का इस स्तर तक गिरना वास्तव में चिंताजनक है।