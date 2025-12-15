जेवरात लेकर पति के दोस्त के साथ भागी, रुपये खर्च होने पर उसने भी छोड़ा... शादी का झांसा और दुष्कर्म के लगाए गंभीर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: चंदन नगर थाना क्षेत्र की 23 वर्षीय महिला, जो कुछ समय पहले अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई थी, अब उसी प्रेमी पर गंभीर आरोप लेकर सामने आई है। महिला ने प्रेमी पर बलात्कार, मारपीट और सिगरेट से दागने जैसे आरोप लगाए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार महिला ने बताया कि आरोपी एकांश लुनियार उसके घर के पास रहता था और उसके पति का मित्र था। इसी वजह से दोनों के बीच पहचान हुई थी। महिला का कहना है कि आरोपी ने कई बार उससे यह कहा कि वह उसे पसंद करता है।