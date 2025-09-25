मेरी खबरें
    लिव इन रिलेशन से इनकार करने पर युवती को स्कूटर से टक्‍कर मारकर किया घायल, केस दर्ज

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 06:52:54 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 07:43:39 PM (IST)
    इंदौर में लड़की से की गई मारपीट।

    1. यह पीडि़त युवती निजी कंपनी में नौकरी करती है।
    2. बीते 5 सितंबर को उसके पिता का निधन हुआ है।
    3. आरेापी राजेंद्र चौरसिया से उसकी दोस्ती रही है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। रिश्ता ठुकराने पर फल व्यापारी युवती को स्कूटर से टक्‍कर मारकर फरार हो गया। युवती के हाथ-पैर में चोट लगी है। पुलिस ने छेड़छाड़,मारपीट और अड़ीबाजी की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपित पर आठ आपराधिक मुकदमें दर्ज है। उसमें भी पांच पीड़िता युवती द्वारा दर्ज करवाए गए थे।

    घटना हीरानगर थाना अंतर्गत भाग्यश्री कालोनी की है। युवती निजी कंपनी में नौकरी करती है। 5 सितंबर को उसके पिता का निधन हुआ है। आरोपित राजेंद्र चौरसिया से उसकी दोस्ती रही है। पांच साल तक दोनों लिव इन रिलेशन में भी रहे हैं। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने और नशा करने के कारण युवती ने रिश्ता खत्म कर लिया था।

    राजेंद्र साथ रहने के लिए धमका रहा था। बुधवार को उसने बात करने के लिए बुलाया और बहस करने लगा। उसने युवती को साथ ले जाने की जिद की और रुपये मांगे। युवती ने बचाव में पत्थर उठाया और घर जाने लगी। आरोपित तेज रफ्तार में स्कूटर लेकर आया और युवती को रौंदते हुए भाग गया।

    आवाज सुनकर रहवासी दौड़े और युवती को उठाया। टीआई सुशील पटेल के अनुसार आरोपित राजेंद्र के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। उसकी तलाश में दबिश दी लेकिन वह घर से फरार हो गया। टीआइ के अनुसार युवती द्वारा पूर्व में दुष्कर्म,ब्लैकमेलिंग,हमला सहित अन्य धाराओं में पांच केस दर्ज करवा गए थे।

