नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। रिश्ता ठुकराने पर फल व्यापारी युवती को स्कूटर से टक्‍कर मारकर फरार हो गया। युवती के हाथ-पैर में चोट लगी है। पुलिस ने छेड़छाड़,मारपीट और अड़ीबाजी की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपित पर आठ आपराधिक मुकदमें दर्ज है। उसमें भी पांच पीड़िता युवती द्वारा दर्ज करवाए गए थे।

घटना हीरानगर थाना अंतर्गत भाग्यश्री कालोनी की है। युवती निजी कंपनी में नौकरी करती है। 5 सितंबर को उसके पिता का निधन हुआ है। आरोपित राजेंद्र चौरसिया से उसकी दोस्ती रही है। पांच साल तक दोनों लिव इन रिलेशन में भी रहे हैं। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने और नशा करने के कारण युवती ने रिश्ता खत्म कर लिया था।