    वेब सीरीज में सोनाक्षी सिंहा की मां का रोल दिलाने के नाम पर लगाया चूना, महिला ने दर्ज कराई शिकायत

    

    By Vinay Yadav
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 09:51:41 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 09:51:41 PM (IST)
    
    

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दहाड़–2 वेब सीरीज में सोनाक्षी सिंहा की मां का रोल दिलाने के नाम पर महिला से 50 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। महिला ने सायबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद संबंधित बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है।

    50 वर्षीय महिला ने बताया कि वह फिल्म और सीरियल में एक्टिंग करती है। एक अज्ञात ठग द्वारा व्हाट्सएप कॉल कर स्वयं को मुंबई स्थित धर्मा प्रोडक्शन से होना बताकर झांसे में लेकर कहा कि आगामी वेब सीरीज दहाड़–2 में सोनाक्षी सिंहा की मां का किरदार ऑफर किया गया है।


    ठग ने चयन प्रक्रिया फर्जी तरीके से दिखाकर और आवेदिका की एक्टिंग से रिलेटेड वीडियो मांगकर विश्वास जीत लिया। इसके बाद 25 हजार रुपये एडवांस जमा करवा लिए, कहा कि 25 हजार एडवांस के बाद एग्रीमेंट करके तीन लाख रुपये दिए जाएंगे।

    महिला से कहा कि इंदौर में धर्मा प्रोडक्शन का कार्य गीता शर्मा देखती है। विजय नगर आफिस से संपर्क कर सकते हैं। ठग द्वारा दोबारा संपर्क करके कहा कि गीता के बेटे का देहांत हो गया है। इसलिए सीधे हमसे ही संपर्क करें। हमारा मुंबई में आफिस है।

    रजिस्ट्रेशन एवं कॉस्ट्यूम शुल्क आदि के खर्चे के नाम पर क्यूआर कोड भेजा। इसके बाद 50 हजार रुपये जमा करवा लिए और व्हाट्सएप संपर्क बंद कर दिया।

    -फिल्म, माडलिंग, वेब सीरीज में रोल दिलाने के नाम पर आने वाले अज्ञात फोन और मैसेज से सावधान रहें।

    कोई भी भुगतान करने से पहले एजेंसी और कंपनी की सत्यता की पुष्टि करें।

    ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या 7049124445 सायबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।

