इंदौर में सास को सीढ़ियों से धकेला, पति के हाथ में काटा, बहू बोली- घर से निकालने की हो रही साजिश

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। शहर के कारोबारी विनोद सिंघानिया के घर में एक बार फिर हंगामा हुआ है। सिंघानिया ने गाजियाबाद से आई बहू रुची शर्मा पर एफआईआर दर्ज करवाई है। उस पर वृद्ध सास और पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। रुची के खिलाफ पूर्व में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि उसने आरोपितों को झूठा बताते हुए कहा मुझे घर से निकालने की साजिश हो रही है।

शांति निकेतन निवासी हाईप्रोफाइल सिंघानिया परिवार में पिछले दो महीने से विवाद चल रहा है। पूरा मामला विनोद के बेटे नितेश और बहू रुची से जुड़ा है। रुची लंबे समय से गाजियाबाद में रह रही थी। अक्टूबर में अचानक घर में घुस गई। सास कनकलता के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर डाली। रुची ने भी इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल करते हुए कहा मुझे मेरे ससुराल में आने से रोका जा रहा है। पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर रही है।