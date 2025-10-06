मेरी खबरें
    इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच वुमेंस वर्ल्ड कप मैच है। यातायात विभाग ने इसके लिए विशेष व्यवस्था की है, प्रवेश और पार्किंग के लिए अलग-अलग निर्देश दिए गए हैं। स्टेडियम में पासधारी वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। मैच के दौरान यातायात सुचारु रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 09:41:44 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 09:50:54 AM (IST)
    Women's World Cup 2025: इंदौर में आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच मैच, ऐसे मिलेगा स्टेडियम में प्रवेश
    इंदौर के होलकर स्टेडियम की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. महिला विश्वकप का इंदौर में दूसरा मैच आज।
    2. पार्किंग पास वाले वाहनों का प्रवेश घंटाघर की ओर से होगा।
    3. बिना पासधारी वाहनों के लिए भी पार्किंग की है व्यवस्था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। होलकर स्टेडियम में सोमवार को वुमेंस इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इस मैच के दौरान यातायात विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। हुकमचंद घंटाघर और पंचम की फेल की ओर से आने वाले दर्शकों का प्रवेश जंजीरावाला चौराहा से होगा। लैंटर्न चौराहा की दिशा से आने वाले दर्शक केवल पैदल ही स्टेडियम तक पहुंच सकते हैं।

    स्टेडियम में प्रवेश के लिए पासधारी वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। विवेकानंद स्कूल और बास्केटबाल कांप्लेक्स में पार्किंग पास वाले वाहनों का प्रवेश घंटाघर की ओर से होगा। स्टेडियम के अंदर और बाहर आईटीसी अभय प्रशाल में पार्किंग पास वाले वाहनों का प्रवेश लैंटर्न चौराहे/यशवंत क्लब रोड से होगा। बिना पासधारी वाहनों के लिए पार्किंग बाल विनय मंदिर स्कूल, एसजीएसआईटीएस और पंचम की फेल में की गई है।

    naidunia_image

    लैंटर्न चौराहा से जंजीरावाला चौराहा की ओर का मार्ग दोपहर एक बजे से मैच समाप्ति तक केवल पासधारी वाहनों और इमरजेंसी वाहनों के लिए खुला रहेगा। मैच समाप्ति के एक घंटे पूर्व से लैंटर्न चौराहा से जंजीरावाला चौराहे की ओर आने-जाने वाले वाहनों के लिए एक साइड पर यातायात सुचारु रहेगा। एमजी रोड, रेसकोर्स रोड, भंडारी ब्रिज और राजकुमार ब्रिज के सर्किल में लोडिंग वाहनों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित रहेगा।

    पार्किंग स्थल

    यशवंत क्लब, अभय प्रशाल, आईटीसी, बास्केटबाल कांप्लेक्स, विवेकानंद स्कूल, आईडीए परिसर व बाल विनय मंदिर स्कूल।

