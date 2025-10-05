मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore Western Ring Road: इंदौर में दिसंबर में शुरू होगा पश्चिमी रिंग रोड का काम, 64 किमी लंबी बनेगी

    इंदौर में पश्चिमी रिंग रोड का काम दिसंबर से शुरू होगा, जो 64 किमी लंबी होगी। इस परियोजना में 50 हेक्टेयर वनभूमि शामिल है, जिसमें करीब 7 हजार पेड़ काटे जाएंगे। एनएचएआई ने रीजनल इंपावरमेंट कमेटी की सहमति का इंतजार कर रही है। सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन को जोड़ने वाली आउटर रिंगरोड परियोजना पर काम पूरा किया जाना है।

    By prem jat
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 08:46:59 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 09:02:13 AM (IST)
    Indore Western Ring Road: इंदौर में दिसंबर में शुरू होगा पश्चिमी रिंग रोड का काम, 64 किमी लंबी बनेगी
    पश्चिमी रिंगरोड बनने से लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. पश्चिमी रिंग रोड के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान।
    2. सड़क का मार्ग मऊ से हातोद होते हुए क्षिप्रा तक जाएगा।
    3. अब कमेटी की ओर से औपचारिक हरी झंडी मिलना बाकी है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सिंहस्थ 2028 के पहले उज्जैन को जोड़ने वाली आउटर रिंगरोड परियोजना में 50 हेक्टेयर वनभूमि आएगी। इस परियोजना के लिए पर्यावरण अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। अगले एक महीने में रीजनल इंपावरमेंट कमेटी की सहमति मिलने की संभावना है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सड़क निर्माण का कार्य आरंभ कर सकेगा। दिसंबर से पश्चिमी रिंग रोड का निर्माण शुरू किया जाएगा।

    इस परियोजना के तहत बनने वाली आउटर रिंगरोड में लगभग 50 हेक्टेयर वनभूमि शामिल होगी, जिसमें करीब सात हजार पेड़ों को काटा जाना है। शुक्रवार को हुई रीजनल इंपावरमेंट कमेटी की बैठक में एनएचएआई अधिकारियों ने वन विभाग की सभी आपत्तियों का समाधान कर दिया है। अब कमेटी की ओर से औपचारिक हरी झंडी मिलना बाकी है। बताया जा रहा है कि अनुमति से संबंधित बिंदुओं को जल्द ही ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके बाद एनएचएआई आगे की कार्रवाई शुरू करेगा।

    पश्चिमी रिंगरोड की कुल लंबाई 64 किलोमीटर होगी, जिस पर लगभग 1500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह सड़क 638 हेक्टेयर भूमि से होकर गुजरेगी, जिसमें इंदौर और धार वनमंडल की लगभग 50 हेक्टेयर वनभूमि शामिल है। इंदौर क्षेत्र में 40 हेक्टेयर और धार में आठ से 10 हेक्टेयर वनभूमि चिह्नित की गई है। सड़क का मार्ग मऊ से हातोद होते हुए क्षिप्रा तक जाएगा और यह बेटमा, सांवेर और तराना जैसे क्षेत्रों से होकर गुजरेगा।

    77 किमी की होगी पूर्वी रिंगरोड

    पूर्वी रिंगरोड का निर्माण डकाच्या से पीथमपुर तक किया जाएगा, जो लगभग 77 किलोमीटर लंबा होगा। इसे दो हिस्सों में बनाया जाएगा। एक हिस्सा 38 किलोमीटर और दूसरा 39 किलोमीटर लंबा होगा। यह सड़क कंपेल, खुड़ैल, तिल्लौर, बड़गोंदा, पीथमपुर सहित 38 गांवों से होकर गुजरेगी। एनएचएआइ इस परियोजना का सर्वे कर रही है और इसे 40 महीने के भीतर यानी मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

    जल्द करेंगे काम शुरू

    आउटर रिंगरोड के लिए कमेटी की बैठक हो चुकी है। जल्द ही पर्यावरण अनुमति मिल सकती है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वैसे दिसंबर से पश्चिमी रिंगरोड का काम शुरू किया जाएगा। -प्रवीण यादव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.