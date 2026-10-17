युवक को 43 घंटे से ज्यादा समय तक अवैध हिरासत में रखा, इंदौर हाई कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : युवक को 43 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में रखने के मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि मामले की जांच एसीपी या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी से करवाएं। भविष्य में दोबारा ऐसी घटना न हो इसकी व्यवस्था भी करें। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजे गए युवक को मुचलका भरवाकर तुरंत छोड़ने के आदेश भी दिए।

एडवोकेट केपी गणगौरे ने बताया कि कस्तुराबाई जाटवा ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। कहा था कि उनका बेटा अभय उर्फ बालकदास जो कि वर्तमान में इंदौर में रह रहा है, 9 अक्टूबर को अंबिका नगर में रहने वाली अपनी मित्र पूजा से मिलने के लिए शाम 5 बजे के लगभग गया था।