संस्कृति के 'रक्षक' बने CM मोहन यादव, सड़क हादसे में घायल युवती को एयरलिफ्ट कर इंदौर से मुंबई भेजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में ट्रक हादसे में गंभीर घायल 17 वर्षीय संस्कृति पुत्री अशोक कुमार वर्मा को इलाज के लिए शनिवार को एयरलिफ्ट कर मुंबई भेजा गया है। ट्रक की चपेट में आने से संस्कृति के उल्टे हाथ में कई फ्रैक्चर हो गए थे। इंदौर के निजी अस्पताल में उसकी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद इंफेक्शन बढ़ रहा था, जिसके कारण मुंबई में इलाज करवाने का फैसला लिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में संस्कृति को एयर एंबुलेंस के माध्यम से बांबे अस्पताल,मुंबई भेजने की व्यवस्था की गई।
युवती के साथ पिता अशोक कुमार और माता रूपाली भी मुंबई गए हुए है। पिता ने बताया कि सर्जरी के बाद इंफेक्शन बढ़ रहा था। इसपर विशेषज्ञों ने मुंबई में इलाज करवाने के लिए चर्चा की, ताकि उसे बेहतर इलाज मिल सके। हाथ के अलावा पैर की एडी के पास भी चोट लगी है, पीढ़ में फ्रैक्चर है। हमें अच्छा लग रहा है कि मुंबई में इलाज हो रहा है। हाथ की सर्जरी के दौरान पैर की नस लगाई गई थी, लेकिन इंफेक्शन बढ़ रहा है। अब पेट की नस को हाथ में लगाया जाएगा।
विशेषज्ञों के मुताबिक युवती के हाथ की सर्जरी हुई है, उसके शरीर में कई फ्रैक्चर है। उसे मल्टिपल सर्जरी की आवश्यकता है। उसकी हड्डी से पुरी रक्त वाहिकाएं चली गई। इंदौर में रक्त वाहिका की ग्राफटिंग की गई, जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन बना रहा। यदि ऐसा नहीं करते तो हाथ काटना पड़ता है। युवती पुरी तरह से अच्छी हो जाए, इसके लिए बड़े सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया है।
पिता ने बताया कि वह निजी कंपनी में काम करते हैं। पहली बार फ्लाइट में हम सभी बैठे हैं। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से बैठना पड़ेगा। इस हादसे ने हमें काफी डरा दिया है। हमारी फूल से बच्ची को इस तरह देखना हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन घटना के बाद हमें जनप्रतिनिधि, प्रशासन सभी का सहयोग मिला है। हम 2.30 बजे इंदौर से निकले थे और चार बजे मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे। यहां से 15 मिनिट में अस्पताल पहुंचे, संस्कृति का इलाज शुरू हो गया है।