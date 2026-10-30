आदि कैलाश यात्रा पर गए इंदौर के युवक की मौत, 13 हजार फीट की ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन बनी वजह

डिजिटल डेस्क, पिथौरागढ़। आदि कैलास यात्रा पर आए 30 वर्षीय तिलक शर्मा पुत्र मनोज शर्मा, निवासी निकट नगर निगम रोड, 24 शटर गली, इंदौर (मध्यप्रदेश) की सांस लेने में तकलीफ के बाद तबीयत अधिक बिगड़ने पर मौत हो गई। तिलक अपने तीन दोस्तों के साथ बुधवार को धारचूला से आदि कैलास यात्रा पर निकले थे।

यात्रा के दौरान गुरुवार को आदि कैलास क्षेत्र में करीब 13000 फीट की ऊंचाई पर उन्हें आक्सीजन स्तर कम होने से सांस लेने में परेशानी होने लगी। दोस्त उन्हें गुंजी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां उनकी मौत हो गई। वहां से शव राजकीय चिकित्सालय धारचूला लाया गया है। आज पोस्टमार्टम के बाद दोस्तों को शव सौंपा जाएगा।