जीरो वेस्ट आयोजन : क्रिकेट के महारथियों के बाद इंदौर के होलकर स्टेडियम में स्वच्छता के खिलाड़ियों ने भी किया कमाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर बीते आठ साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर क्यों है, इसकी झलक रविवार रात होलकर स्टेडियम में दिखी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतरराष्ट्रीय टी-20 मुकाबला खेला गया। मैच देखने करीब 30 हजार दर्शक पहुंचे। जाहिर है, इस दौरान हजारों किलो कचरा भी निकला। मगर मैच समाप्त होने के बाद क्रिकेटर और इंदौरी प्रशंसक अपने घर भी नहीं पहुंचे होंगे, इससे पहले ही स्टेडियम चकाचक हो चुका था।

होलकर स्टेडियम में संपन्न इस अंतरराष्ट्रीय मैच को मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन (एमपीसीए) ने जीरो वेस्ट थीम पर आयोजित किया। एमपीसीए के साथ मिलकर स्टेडियम की स्वच्छता के लिए काम करने वाले सृष्टि फाउंडेशन के श्रीगोपाल जगताप ने बताया कि खिलाड़ी मैदान पर मैच खेल रहे थे, वहीं स्टेडियम परिसर में स्वच्छता के खिलाड़ी भी लगातार सफाई में जुटे थे। दोनों पारियों के बीच दर्शक स्नैक्स और भोजन करते हैं। इससे निकलने वाले कचरे को तत्काल साफ किया जा रहा था। मैच समाप्त होने के बाद गैलरियों की भी सफाई की गई।