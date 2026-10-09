दिल्ली धरने पर जा रहे AISF के 16 युवाओं को इटारसी में ट्रेन से उतारा, रिसोर्ट में नजरबंद, कांग्रेसियों की पुलिस से धक्का-मुक्की

नईदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। राजधानी दिल्ली में शनिवार को काकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित धरने में शामिल होने जा रहे 16 युवक-युवतियों को मध्य प्रदेश पुलिस ने इटारसी में रोक दिया है। महाराष्ट्र के पुणे निवासी इन युवाओं को गुरुवार शाम इटारसी रेलवे स्टेशन पर गोवा एक्सप्रेस से उतारा गया था।

इस कार्रवाई के दौरान आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस का भारी बल मौजूद रहा। इसके बाद सभी को पुलिस की बस से हाईवे स्थित द पार्क रिसोर्ट ले जाया गया, जहां उन्हें नजरबंद रखा गया है। पुलिस ने रिसोर्ट के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर आवाजाही बंद कर दी है और कई थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है। रात भर रिसोर्ट के अंदर हॉल में और बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती रही। बताया गया है कि गोवा एक्सप्रेस से उतारे गए युवाओं में 4 युवतियां और 12 युवक शामिल हैं। इनका संबंध आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) से बताया जा रहा है।

सीईसी को हटाने की मांग को लेकर जा रहे थे दिल्ली जानकारी के अनुसार सभी युवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली में आयोजित सीजेपी के धरने में समर्थन देने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने एहतियातन उन्हें इटारसी में ही रोक दिया। नजरबंद किए गए युवाओं का पुलिस ने मौके पर ही मेडिकल कराया है। प्रशासन की ओर से सुबह सभी को नाश्ते में पोहा-जलेबी और दोपहर में खाना दिया गया। कांग्रेस नेताओं को मिलने से रोका, हुई धक्का-मुक्की युवाओं को रिसोर्ट में रखे जाने की जानकारी मिलने पर शुक्रवार को कुछ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पार कर रिसोर्ट के अंदर जाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया गया।