Itarsi में पांच वर्षीय नाती के साथ बुजुर्ग नदी में डूबा, घाट पर मिले कपड़े और चप्पल

नवदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। गुरुवार दोपहर केसला थाने के सुखतवा की नदी में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग अपने 5 साल के मासूम नाती के साथ नदी में डूब गया। आशंका जताई जा रही है कि दोनों नदी के गहरे पानी में डूब गए हैं। यह घटना दोपहर 1:30 बजे के आसपास हुई है।

केसला पुलिस के अनुसार लापता हुए बुजुर्ग की पहचान 55 वर्षीय हरिप्रसाद राठौर और उनके 5 वर्षीय नाती हर्ष राठौर के रूप में हुई है। स्वजनों के अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे हरिप्रसाद अपने पांच वर्षीय नाती को लेकर घर से निकले थे।