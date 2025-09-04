मेरी खबरें
    Itarsi में पांच वर्षीय नाती के साथ बुजुर्ग नदी में डूबा, घाट पर मिले कपड़े और चप्पल

    पुलिस का कहना है कि यदि देर शाम तक दोनों का पता नहीं चला तो कल सुबह उनकी तलाश में गोताखोरों को लगाया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि लापता हर्षू रोहित राठौर का बेटा है उनके साथ रोहित के पिता भी लापता हैं। इनके घर से पास में ही नदी है, जहां इनका आना-जाना लगा रहता है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 06:28:02 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 06:42:37 PM (IST)
    Itarsi में पांच वर्षीय नाती के साथ बुजुर्ग नदी में डूबा, घाट पर मिले कपड़े और चप्पल
    घाट पर लोगों की भीड़ जमा हुई गोताखोरों की मदद ले रही पुलिस।

    HighLights

    1. दोपहर 1:30 बजे हरिप्रसाद पांच वर्षीय नाती को लेकर घर से निकले थे।
    2. जब दो घंटे बाद भी वे घर नहीं आए तो स्वजनों ने उनकी तलाश शुरू की।
    3. खोजबीन के दौरान नदी किनारे पर उनके कपड़े, गमछा और चप्पल मिले हैं।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। गुरुवार दोपहर केसला थाने के सुखतवा की नदी में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग अपने 5 साल के मासूम नाती के साथ नदी में डूब गया। आशंका जताई जा रही है कि दोनों नदी के गहरे पानी में डूब गए हैं। यह घटना दोपहर 1:30 बजे के आसपास हुई है।

    केसला पुलिस के अनुसार लापता हुए बुजुर्ग की पहचान 55 वर्षीय हरिप्रसाद राठौर और उनके 5 वर्षीय नाती हर्ष राठौर के रूप में हुई है। स्वजनों के अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे हरिप्रसाद अपने पांच वर्षीय नाती को लेकर घर से निकले थे।

    जब दो घंटे बाद भी वे घर नहीं आए तो स्वजनों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान सुखतवा नदी किनारे पर उनके कपड़े, गमछा और चप्पल मिले हैं, इससे आशंका जताई जा रही है कि दोनों नदी में डूब गए हैं।

    घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्वजनों एवं स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, स्थानीय स्तर पर दोनों की तलाश की जा रही है। घटना की खबर ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश की जा रही है, अभी तक दोनों का पता नहीं चल पाया है।

    जगदलपुर में दर्दनाक हादसा, पत्थर खदान के गड्ढे में डूबे दो मासूम, गांव में पसरा मातम

    उफान मार रही है नदी

    पिछले दिनों से जारी भारी वर्षा के कारण इन दोनों आसपास के सभी जलाशय एवं नदियां उफान पर हैं। अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि बुजुर्ग और मासूम के साथ किसी तरह का हादसा हुआ है, या दोनों नहाने के दौरान नदी में डूब गए हैं। पुलिस मामले की जानकारी में जुटी हुई है।

    ओंकारेश्वर दर्शन करने आए जलगांव की 15 वर्षीय बालिका डूबी, फेफड़ों में पानी भरा

    दोनों की तलाश में झूठे स्वजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस का कहना है कि यदि देर शाम तक दोनों का पता नहीं चला तो कल सुबह उनकी तलाश में गोताखोरों को लगाया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि लापता हर्षू रोहित राठौर का बेटा है उनके साथ रोहित के पिता भी लापता हैं। इनके घर से पास में ही नदी है, जहां इनका आना-जाना लगा रहता है।

