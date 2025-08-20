MP Weather Update: कैचमेंट एरिया में भारी बारिश... तवा बांध से छोड़ा गया पानी, तटीय इलाकों में बढ़ा खतरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। अगस्त माह के दूसरे पखवाड़े में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। जिले में भी पिछले 24 घंटे से तेज बरसात हो रही है। तवा बांध के कैचमेंट एरिया एवं पहाड़ी इलाकों में जारी बारिश के कारण इस मानसून में दूसरी बार तवा बांध के पांच गेट खोले गए हैं।

एसडीओ तवा एनके सूर्यवंशी ने बताया कि सीजन में दूसरी बार बुधवार सुबह 6:30 बजे से बांध के पांच गेट पांच फीट तक खोलकर 43010 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। यह पानी तवा नदी से होकर नर्मदा नदी में पहुंचेगा, इससे नर्मदा के जलस्तर में इजाफा होगा। वर्तमान में तवा बांध का जलस्तर 1164.10 फीट हो गया है।

मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में भारी बारिश के संकेत दिए हैं। अगर बारिश का दौर और पानी का इनफ्लो बढ़ता रहा तो गवर्निंग लेबल के हिसाब से गेट की संख्या या ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि तवा बांध के जल संग्रहण क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से बांध में पानी बढ़ रहा था, इसे लेकर गेट खोलने का निर्णय लिया गया।

बांध के बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित रखने हेतु वर्तमान में 43010 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जिले में वर्षामापी यंत्र (Rain Gauge) के अनुसार बीते चौबीस घंटे में तवा बांध के कैचमेंट एरिया में 42.60 मिमी, पचमढ़ी में 20.2 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई है। अधिकारियों ने तवा एवं नर्मदा नदी के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया है। तवा बांध में 31 अगस्त तक 1163 फीट,15 सितंबर तक 1165 एवं 30 सितंबर तक 1166 फीट जलस्तर नियंत्रित रखा जाता है।