MP News: इटारसी में एथेनॉल गैस के खाली टैंकर में वेल्डिंग के दौरान विस्फोट, टैंकर के परखच्चे उड़े

नवदुनिया प्रतिनिधि इटारसी। मंगलवार शाम राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा चर्च के पास सड़क किनारे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के दौरान एथेनॉल गैस के खाली टैंकर में भीषण ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि आसपास के दो किमी. इलाके में इस विस्फोट की आवाज सुनाई दी। लोगों को लगा कि कहीं आकाशीय बिजली गिरी है, लेकिन यह आवाज टैंकर फटने की थी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खेड़ा क्षेत्र में टैंकर क्रमांक एमपी 17 एचएच 4330 के चालक द्वारा टैंकर में इलेक्ट्रिक बिल्डिंग कराई जा रही थी घटना के वक्त टैंकर खाली था, जब कर्मचारी बेल्डिंग कर रहे थे, तभी टैंकर में भीषण विस्फोट हो गया।

विस्फोट इतना खतरनाक था कि टैंकर का ड्राइवर केबिन साइड का हिस्सा और आधा टैंकर पूरी तरह फट गया। घटना के वक्त आसपास से गुजर रहे करीब आधा दर्जन लोग हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा, टीआई गौरव सिंह बुंदेला दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद हाइवे पर लंबा जाम लग गया था। पुलिस ने पहले मौके से घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भेजा, इसके बाद यातायात सुचारु कराया गया। अब दर्ज होगा मामला हादसे में जख्मी लोगों को इलाज के लिए भेजने के बाद अब प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि आखिरकार टैंकर में विस्फोट क्यों हुआ।

टैंकर पूरी तरह खाली था, आशंका है कि बिल्डिंग के दौरान गैस बनने की वजह से इसमें विस्फोट हुआ। टैंकर के अवशेष आसपास से गुजर रहे लोगों के ऊपर छिटककर जा गिरे, जिससे कई लोग हादसे का शिकार हो गए।