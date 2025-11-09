मेरी खबरें
    इटारसी स्टेशन पर खड़ी रीवा-भोपाल सुपरफास्ट ट्रेन के इंजन में आग, धुआं उठने से मचा हड़कंप

    रीवा-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में अचानक धुआं उठने से इटारसी स्टेशन पर हड़कंप मच गया। रेल कर्मचारियों ने तुरंत इंजन में लगी आग पर काबू पाया। इसके बाद ट्रेन का इंजन हटाकर दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को यहां से रवाना किया गया। घटना के बाद ट्रेन में मौजूद यात्री और स्टेशन पर दूसरी ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्री भी घबरा गए थे।

    By Arvind Sharma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 12:56:45 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 01:11:46 PM (IST)
    नवदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी 22146 रीवा-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया। इंजन के ड्राइवर कैब से धुआं उठने के बाद रेलकर्मियों ने आग भड़कने से पहले इसे काबू कर लिया। बताया गया है कि सुबह 6 बजे जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, तभी इंजन से धुंआ उठने लगा।

    आग कैसे लगी इसे लेकर अभी अधिकारी कुछ भी कहने से इंकार कर रहे हैं, इसकी जांच कराई जा रही है। घटना के बाद प्लेटफार्म पर मौजूद रेल कर्मचारियों ने यात्रियों को इंजन से दूर रहने को कहा। घटना स्थल पर पहुंचे रेलकर्मियों और सुरक्षा जवानों ने इंजन में लगी आग बुझाई। ड्यूटी पर तैनात लोको पायलट और अन्य रेल कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्रों का उपयोग कर आग भड़कने से पहले उसे काबू कर लिया।


    हादसे की वजह से ट्रेन अपने निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से रवाना हो सकी। ट्रेन का इंजन हटाकर दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को यहां से रवाना किया गया। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने की वजह जांच के बाद सामने आएगी। अभी खराब इंजन को इटारसी डिपो में खड़ा कर लिया गया है।

