इटारसी की सड़क पर दो भैंसों में खूनी भिड़ंत... 1 घंटे तक हाईवे पर लगा जाम, दमकल की बौछारें भी बेअसर

नवदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। बुधवार दोपहर कृषि उपज मंडी गेट के सामने खेड़ा के पास दो पाड़ों (भैंसों) की आपसी भिड़ंत के कारण एक घंटे से अधिक समय तक यातायात प्रभावित रहा। सड़क के बीचों-बीच दोनों भैंसों के भिड़ने से मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही थम गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। गुस्साए भैंसों का आक्रोश इतना ज्यादा था कि यहां पहुंची नगर पालिका की दमकल द्वारा पानी की तेज बौछार फेंकने के बावजूद दोनों का युद्ध खत्म नहीं हुआ।

दमकल व पानी के टैंकर की बौछारें भी साबित हुईं बेअसर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों भैंसें काफी देर तक एक-दूसरे पर हमला करती रहीं। सड़क से उन्हें हटाने के लिए स्थानीय लोगों ने कई प्रयास किए। लोगों ने लकड़ियां बरसाईं और पटाखे भी फोड़े, लेकिन दोनों भैंसें अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं हुईं। स्थिति को देखते हुए पानी के टैंकर और दमकल वाहन की मदद भी ली गई। पानी की तेज बौछारों से दोनों को अलग करने का प्रयास किया गया।