पतंग उड़ाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया 12 साल का बच्चा, करंट से लगा जोरदार झटका

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 02:41:40 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 02:41:40 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कैंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह पतंग उड़ा रहा एक नाबालिग लड़का हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। गनीमत यह रही कि करंट का झटका खाने के बाद वह दूर जाकर गिरा, विद्युत तार से नहीं चिपका। घायल बच्चे को तुरंत स्वजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है।

    कटंगा पावर हाऊस के पास रहने वाला 12 वर्षीय अरमान रजक सुबह पतंग उड़ाने छत पर जा रहा था। उसकी मां ने नीचे से आवाज देकर उसे रोका भी लेकिन वह नहीं माना और पतंग उड़ाने लगा।

    इसी बीच पतंग विद्युत तारों के बीच में फस गई। वह पतंग निकालने का प्रयास कर ही रहा था कि तभी हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे उसे जोर का झटका लगा और वह दूर जाकर गिर गया।


