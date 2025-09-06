मध्य प्रदेश में OBC Reservation को लेकर बड़ा अपडेट, इन पदों पर तुरंत भर्ती की मांग की गई

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित मामलों के निपटान के लिए समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति ने शुक्रवार को महाधिवक्ता को पत्र भेजकर प्रदेश में 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर तत्काल नियुक्ति देने की मांग रखी है।

इससे पहले, सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया था कि ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए। इसी क्रम में गुरुवार को दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं को लिखित अभिमत देने के लिए कहा।