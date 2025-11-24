MP में 63,827 उपभोक्ताओं को नहीं देनी पड़ी बिजली बिल, 17.73 करोड़ की बकाया राशि हुई खत्म

मेरी खबरें
    मुख्यमंत्री प्रदेश में बिजली बिल बकायादारों के लिए 'समाधान योजना 2025-26' के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। योजना के तहत अब तक 63 हजार 827 उपभोक्ता लाभांवित हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं का 5.13 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हुआ...

    By Pankaj Tiwari
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 06:56:53 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 06:56:53 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मुख्यमंत्री प्रदेश में बिजली बिल बकायादारों के लिए 'समाधान योजना 2025-26' के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। योजना के तहत अब तक 63 हजार 827 उपभोक्ता लाभांवित हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं का 5.13 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हुआ और पूर्व क्षेत्र कंपनी की 17.73 करोड़ रुपये की बकाया राशि प्राप्त हुई।

    क्या है समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य

    यह योजना प्रदेश सरकार की उपभोक्ता हितैषी पहल है, समाधान योजना 2025-26 का मुख्य उद्देश्य तीन माह से अधिक अवधि के बकायादार उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट देकर राहत प्रदान करना है। यह योजना दो चरणों में लागू है - प्रथम चरण, तीन नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक (60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज छूट), द्वितीय चरण, एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक (50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज छूट), योजना का लाभ उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान दोनों विकल्पों से ले सकते हैं।


    25 प्रतिशत राशि जमा कर पंजीकरण कराना होगा

    घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को केवल कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत, तथा गैर-घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत राशि जमा कर पंजीकरण कराना होगा । जिसके अंतर्गत तीन नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक दो चरणों में बकाया उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में भारी छूट दी जा रही है।

