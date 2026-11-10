हाई कोर्ट ने कहा कि दादा की अयोग्यता से पोते का उत्तराधिकार खत्म नहीं, मामला ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से जुड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के कार्यकारी न्यासी पद पर उत्तराधिकार को लेकर परिवार की दो शाखाओं के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उत्तराधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाता न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि परिवार की वरिष्ठ शाखा के मुखिया को पद के लिए अनुपयुक्त घोषित कर देने से उसके वंशजों का उत्तराधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। राव देवेंद्र सिंह की प्रथम अपील खारिज कर दी इसी कानूनी सिद्धांत के आधार पर कोर्ट ने राव शिवशरण सिंह के पुत्र राव पुष्पेंद्र सिंह की कार्यकारी न्यासी पद पर नियुक्ति को बरकरार रखते हुए राव देवेंद्र सिंह की प्रथम अपील खारिज कर दी। विवाद की पृष्ठभूमि 19 जनवरी 1967 के जिला न्यायालय के आदेश से जुड़ी है।

उत्तराधिकारी का पद के लिए उपयुक्त होना आवश्यक तत्कालीन जिला न्यायाधीश, ईस्ट निमाड़ खंडवा ने राव सौभाग्य सिंह को जीवनपर्यंत कार्यकारी न्यासी नियुक्त करते हुए उनके बाद पद का उत्तराधिकार ज्येष्ठाधिकार के आधार पर निर्धारित किया था। व्यवस्था के अनुसार उत्तराधिकारी का पद के लिए उपयुक्त होना भी आवश्यक था।