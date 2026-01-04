जबलपुर में अवैध शराब माफियाओं पर 150 पुलिसकर्मियों की टीम ने मारा छापा, भारी मात्रा में शराब जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शराब के अवैध निर्माण, विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन पर अंकुश लगाए जाने हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत एवं जबलपुर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय (भा.पु.से.) के निर्देशन में दिनांक 03/01/2026 की रात्रि में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष गुप्ता (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में 5 नगर पुलिस अधीक्षक, 10 थाना प्रभारी, एवं थानों के लगभग 150 अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(1)(च) के तहत प्रकरण कायम कर महुआ लाहन नष्ट करते हुए देशी/ कच्ची हाथ भट्टी शराब, उपकरण जप्त कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

थाना घमापुर में दिनांक 3-1-26 को छोटी खेरमाई मंदिर के पास घमापुर में एक युवक शराब बेचने की फिराक में खड़ा है। इसकी सूचना मिलने पर दबिश दी गई, जहं एक युवक बोरी लिए खड़ा दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा। नाम पता पूछने पर अपना नाम आदित्य बर्मन उम्र 20 वर्ष निवासी छोटी खेरमाई मंदिर के पास बरउ मोहल्ला बताया जिसके कब्जे से बोरी में रखी 18 पाव देशी शराब जब्त की गई।

इसी प्रकार हनुमान होटल डब्बू ठाकुर के घर के पास घमापुर में दबिश देते हुए सागर चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी शुक्ला होटल को 18 पाव देशी शराब के साथ पकडा गया। इसी प्रकार कुचबंधिया मोहल्ला में दबिश देते हुए अजीत डुमार उम्र 22 वर्ष निवासी टेस्टिंग रोड चांदमारी घमापुर को 3 लीटर कच्ची शराब के साथ रंगे हाथ पकडा गया। इसी प्रकार कुचबंधिया मोहल्ला में दबिश देते हुये रीता कुचबंधिया निवासी चांदमारी टेस्टिंग रोड को 3 लीटर कच्ची शराब के साथ रंगे हाथ पकडा गया। थाना कोतवाली में दिनांक 3-1-26 को खिन्नी मोहल्ला दमोहनाका मे दबिश देते हुये दुर्गा अहिरवार उम्र 50 वर्ष निवासी खिन्नी मोहल्ला को 16 पाव देशी शराब के साथ रंगे हाथ पकडा गया। थाना लार्डगंज में दिनांक 3-1-26 को कब्रस्तान के पास दबिश देते हुए कृष्णा राय उम्र 22 वर्ष निवासी लाल माटी चांदीमारी तलैया घमापुर को 20 पाव देशी शराब के साथ तथा शताब्दीपुरम के पास दबिश देते हुये गौरव बाल्मीक उम्र 24 वर्ष निवासी चांदमारी लालमाटी को 15 पाव देशी शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया।