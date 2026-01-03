नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को सहजपुर फ्लाईओवर के पास कार सवार एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को चेहरे पर लपेटकर आए छह युवकों ने अंजाम दिया। आरोपितों ने कार में सवार पाटन के ग्राम भुआरा निवासी अ​भिषेक साहू उर्फ महेन्द्र (28) को जबरन खींचकर वाहन से नीचे उतारा। उसके बाद उसके गले एवं शरीर के अन्य भागों पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किए। हत्या करने के बाद आरोपित मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। भेड़ाघाट पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आरोपित नजर आ रहे हैं। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।