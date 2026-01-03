कार से युवक को खींचकर बाहर निकाला और चाकू घोंपे, जबलपुर-भोपाल नेशनल हाईवे पर दिनदहाड़े हत्या
उसके गले एवं शरीर के अन्य भागों पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किए। हत्या करने के बाद आरोपित मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। भेड़ाघाट पुलिस ने शव का ...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 07:47:12 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 07:58:25 PM (IST)
जबलपुर में हुई हत्या।
HighLights
- आरोपितों ने युवक के साथ मारपीट करते हुए उसे कार से बाहर निकाला।
- सड़क में घसीटा। फिर घेरकर उस पर लगभग 12 बार चाकू से प्रहार किया।
- गले में घाव लगने के बाद जब वह बेहोश हो गया। तब आरोपित वहां से भाग गए।
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को सहजपुर फ्लाईओवर के पास कार सवार एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को चेहरे पर लपेटकर आए छह युवकों ने अंजाम दिया। आरोपितों ने कार में सवार पाटन के ग्राम भुआरा निवासी अभिषेक साहू उर्फ महेन्द्र (28) को जबरन खींचकर वाहन से नीचे उतारा। उसके बाद उसके गले एवं शरीर के अन्य भागों पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किए। हत्या करने के बाद आरोपित मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। भेड़ाघाट पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आरोपित नजर आ रहे हैं। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।
उज्जैन जाने का बोला था, रास्ते में खराब हो गई कार
- महेंद्र शुक्रवार की शाम को घर से कार एमपी 04 टीबी 0383 लेकर निकला था। उसने स्वजन को मित्रों के साथ उज्जैन जाने की बात कही थी।
- रास्ते में सहजपुर फ्लाईओवर के पास उसकी कार खराब हो गई। जिस पर वह रात में कार में ही सो गया। वाहन खराब होने की जानकारी उसने शनिवार को सुबह पिता के साथ फोन पर बातचीत में दी।
- फिर फोन करके मैकेनिक को बुलाया। सुबह लगभग 11 बजे मैकेनिक गया और वाहन के कुछ खराब कलपुर्जे खोलकर सुधारने के लिए अपने साथ लेकर चला गया।
- इसके बाद महेंद्र कार में सो गया। उसने दरवाजा लाक नहीं किया था। दोपहर को लगभग एक बजे दो मोटरसाइकिल से छह युवक पहुंचे।
- उन्होंने महेंद्र को सोते से जगाया। उसे बाहर निकलने बोला। मना करने पर जबरन खींचकर उसे बाहर निकाला और फिर हत्या कर दी।
निर्मम तरीके से हत्या, 12 बार किया प्रहार
आरोपितों ने युवक के साथ मारपीट करते हुए उसे कार से बाहर निकाला। सड़क में घसीटा। फिर घेरकर उस पर लगभग 12 बार चाकू से प्रहार किया। गले में घाव लगने के बाद जब वह बेहोश हो गया। तब आरोपित वहां से भाग गए। घटना का पता चलते ही भेड़ाघाट पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल, फिंगर प्रिंट की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। मौके से अहम साक्ष्य सुरक्षित किए। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ कर पुलिस आरोपितों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।