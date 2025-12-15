मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जबलपुर में हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने आरटीओ कर्मी को पीटा

    एक दिसंबर को सिहोरा एनएच 30 पर जांच के दौरान ट्रक पलटने से ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी।सूरत से प्रयागराज जा रहे ट्रक चालक सोनू चौधरी ने बताया कि परिवहन विभाग की जांच के कारण उन्होंने अपना वाहन सड़क किनारे खड़ा किया था।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 10:12:04 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 10:14:41 PM (IST)
    जबलपुर में हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने आरटीओ कर्मी को पीटा
    जबलपुर में आरटीओ कमी को पीटा।

    HighLights

    1. जांच के लिए ट्राला रोका तो अनियंत्रित होकर दो ट्रकों से टकराया
    2. ग्रामीण बोले- वसूली के लिए अनावश्यक रूप से की जा रही थी जांच
    3. बता दें कि जांच के दौरान हाईवे पर 15 दिन में यह दूसरा हादसा है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर सुरई गांव के पास सोमवार को एक हादसे के बाद भारी बवाल हुआ। परिवहन विभाग की जांच के दौरान यहां एक ट्राला चालक ने अचानक से ब्रेक लगा दिया, जिससे ट्राले का टायर फट गया और वह सड़क किनारे खड़े दो ट्रकों से टकराते हुए खेत में घुस गया।

    हादसे में ट्राला चालक गंभीर घायल हो गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने परिवहन विभाग के कर्मचारी की पिटाई कर दी। कहा कि वसूली के लिए अनावश्यक जांच की जा रही है।

    शहपुरा पुलिस आरटीओ कर्मी को किसी तरह ग्रामीणों से छुड़ाकर थाने ले गई। बता दें कि जांच के दौरान हाईवे पर 15 दिन में यह दूसरा हादसा है।

    एक दिसंबर को सिहोरा एनएच 30 पर जांच के दौरान ट्रक पलटने से ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी।सूरत से प्रयागराज जा रहे ट्रक चालक सोनू चौधरी ने बताया कि परिवहन विभाग की जांच के कारण उन्होंने अपना वाहन सड़क किनारे खड़ा किया था।


    इसी दौरान तेज रफ्तार ट्राला (एचआर 63 ई 0628) को आरटीओ कर्मियों ने रोकने का इशारा किया। चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से ट्राला अनियंत्रित हो गया था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.