जबलपुर में हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने आरटीओ कर्मी को पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर सुरई गांव के पास सोमवार को एक हादसे के बाद भारी बवाल हुआ। परिवहन विभाग की जांच के दौरान यहां एक ट्राला चालक ने अचानक से ब्रेक लगा दिया, जिससे ट्राले का टायर फट गया और वह सड़क किनारे खड़े दो ट्रकों से टकराते हुए खेत में घुस गया।

हादसे में ट्राला चालक गंभीर घायल हो गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने परिवहन विभाग के कर्मचारी की पिटाई कर दी। कहा कि वसूली के लिए अनावश्यक जांच की जा रही है।

शहपुरा पुलिस आरटीओ कर्मी को किसी तरह ग्रामीणों से छुड़ाकर थाने ले गई। बता दें कि जांच के दौरान हाईवे पर 15 दिन में यह दूसरा हादसा है।

एक दिसंबर को सिहोरा एनएच 30 पर जांच के दौरान ट्रक पलटने से ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी।सूरत से प्रयागराज जा रहे ट्रक चालक सोनू चौधरी ने बताया कि परिवहन विभाग की जांच के कारण उन्होंने अपना वाहन सड़क किनारे खड़ा किया था।