    मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आज सुबह से सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। यह जबलपुर में आयोजित होने वाली सभी खेल गतिविधियों में सबसे बड़ा इवेंट है। यह मूवमेंट एवं राष्ट्रीय मैराथन कैलेडर में पंजीकृत है और प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे रविवार को आयोजित होती है। इस बार की मैराथन को ऑपरेशन सिंदूर में वीरता से लड़ने वाले सेना के जवानों को समर्पित किया गया।

    By Deepti Muley
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 08:05:25 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 08:12:19 AM (IST)
    Surya Half Marathon: जबलपुर में सूर्या हाफ मैराथन में दौड़े करीब 7500 धावक
    हाफ मैराथन में दौड़ लगाते धावक और पैराग्लाइडर के जरिए उनमें जोश भरते जवान।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मुख्यालय मध्य भारत एरिया ने सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन कोबरा ग्राउंड रिज रोड से किया गया। इस मैराथन में देश के विभिन्न शहरों के 7500 धावक भाग ले रहे हैं। दौड़ कोबरा ग्राउंड (फिटनेस प्लैनेट), रिज रोड से प्रारंभ हुई और अब यहीं समाप्त होगी। सूर्या हाफ मैराथन जबलपुर में आयोजित होने वाली सभी खेल गतिविधियों में सबसे बड़ा इवेंट है। यह मूवमेंट एवं राष्ट्रीय मैराथन कैलेडर में पंजीकृत है और प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे रविवार को आयोजित होती है।

    इस बार की मैराथन को ऑपरेशन सिंदूर में वीरता से लड़ने वाले सेना के जवानों को समर्पित किया गया है। मैराथन में विभिन्न दौड़ श्रेणियों निर्धारित की की गई है। इसमें हाफ मैराथन 21.097 किमी, 10 किमी, 5 किमी और 3 किमी की दौड़ श्रेणियां शामिल की गई है। हर आयु वर्ग में पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले धावकों को 15 लाख रुपये तक के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।


    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।

