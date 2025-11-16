Surya Half Marathon: जबलपुर में सूर्या हाफ मैराथन में दौड़े करीब 7500 धावक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मुख्यालय मध्य भारत एरिया ने सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन कोबरा ग्राउंड रिज रोड से किया गया। इस मैराथन में देश के विभिन्न शहरों के 7500 धावक भाग ले रहे हैं। दौड़ कोबरा ग्राउंड (फिटनेस प्लैनेट), रिज रोड से प्रारंभ हुई और अब यहीं समाप्त होगी। सूर्या हाफ मैराथन जबलपुर में आयोजित होने वाली सभी खेल गतिविधियों में सबसे बड़ा इवेंट है। यह मूवमेंट एवं राष्ट्रीय मैराथन कैलेडर में पंजीकृत है और प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे रविवार को आयोजित होती है।

इस बार की मैराथन को ऑपरेशन सिंदूर में वीरता से लड़ने वाले सेना के जवानों को समर्पित किया गया है। मैराथन में विभिन्न दौड़ श्रेणियों निर्धारित की की गई है। इसमें हाफ मैराथन 21.097 किमी, 10 किमी, 5 किमी और 3 किमी की दौड़ श्रेणियां शामिल की गई है। हर आयु वर्ग में पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले धावकों को 15 लाख रुपये तक के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।