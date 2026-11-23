नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भोपाल के पुराने छोला दशहरा मैदान में दुकानों वाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के आरोपों को लेकर दायर केस को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जज विवेक जैन की दो जजों की बेंच ने सरकार और भोपाल नगर निगम की ओर से पेश रिकार्ड और कागजों को देखने के बाद माना कि मैदान में दुकानों वाला कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है। वहां हो रहे विकास वाले काम लोगों के भले के खिलाफ नहीं हैं।
केस भोपाल निवासी हिंदू उत्सव समिति के सदस्य मनोज शुक्ला और मनोज ठाकुर की ओर से दायर किया गया था। इसमें कहा गया था कि लगभग 4.030 हेक्टेयर में फैला छोला दशहरा मैदान 117 साल से दशहरा उत्सव सहित धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों का बड़ा केंद्र है। आरोप लगाया गया था कि मैदान की जमीन पर गलत कब्जा कर बड़ा दुकानों वाला कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिससे पुराने आयोजन पर असर पड़ेगा।
सरकार की ओर से बताया गया कि छोला हनुमान मंदिर के काम के लिए अगस्त 2023 में छह करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। इसके अलावा सितंबर 2023 में मैदान के विकास के लिए पांच और 10 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की गई। मैदान में मौजूद फायर स्टेशन, वार्ड ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बिजली बोर्ड ऑफिस, सुलभ शौचालय सहित पुराने और टूटे-फूटे ढांचों को हटाया जा रहा है। इससे लोगों के काम के लिए खाली जगह बढ़ेगी। मंच और गैलरियां भी बनाई जा रही हैं, ताकि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छे तरीके से हो सकें।
कोर्ट को बताया गया कि पुराने निर्माण और कब्जा हटने के बाद मैदान का एरिया 34,428.7 वर्ग मीटर होगा। रिकार्ड को देखने के बाद दो जजों की बेंच ने पाया कि विकास वाले काम से आम लोगों को सुविधा मिलेगी और मैदान की उपयोगिता बढ़ेगी। इस आधार पर दखल देने की कोई सही वजह नहीं मिलने पर केस को खारिज कर दिया गया।