नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भोपाल के पुराने छोला दशहरा मैदान में दुकानों वाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के आरोपों को लेकर दायर केस को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जज विवेक जैन की दो जजों की बेंच ने सरकार और भोपाल नगर निगम की ओर से पेश रिकार्ड और कागजों को देखने के बाद माना कि मैदान में दुकानों वाला कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है। वहां हो रहे विकास वाले काम लोगों के भले के खिलाफ नहीं हैं।

किसने दायर किया था केस केस भोपाल निवासी हिंदू उत्सव समिति के सदस्य मनोज शुक्ला और मनोज ठाकुर की ओर से दायर किया गया था। इसमें कहा गया था कि लगभग 4.030 हेक्टेयर में फैला छोला दशहरा मैदान 117 साल से दशहरा उत्सव सहित धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों का बड़ा केंद्र है। आरोप लगाया गया था कि मैदान की जमीन पर गलत कब्जा कर बड़ा दुकानों वाला कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिससे पुराने आयोजन पर असर पड़ेगा।