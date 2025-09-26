मछली परिवार के गुनाहों की सूची लंबी है, कानूनन चलाया है बुलडोजर, प्रशासन ने हाईकोर्ट में दिया जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भोपाल के गैंगस्टर यासीन मछली परिवार की संपत्तियां ध्वस्त करने के मामले पर हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। बैंक खाते को अनफ्रीज की भी याचिका में मांग की गई। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ के निर्देश पर भोपाल कलेक्टर, एसडीएम, डीसीपी क्राइम सहित तीन निजी बैंकों के अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह ने कोर्ट को बताया कि कार्रवाई विधि अनुसार ही की गई है। कोर्ट ने बैंक खाते फ्रीज करने की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। वहीं,राज्य सरकार से 13 अक्टूबर तक विस्तृत जबाव प्रस्तुत करने को कहा।