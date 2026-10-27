जबलपुर में भंडारे के दौरान खूनी बवाल, तेज रफ्तार बाइक चलाने पर टोका तो लाठी-डंडों और चाकू से हमला, एक की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रांझी के गोकलपुर स्थित आजाद नगर में शरद पूर्णिमा पर भंडारे के दौरान मोटरसाइकिल धीरे चलाने की नसीहत देना एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। रविवार रात हुए विवाद में लाठी-डंडों और चाकू से हमला कर कई लोगों को घायल करने वाले आरोपितों की मारपीट में गंभीर रूप से घायल कंचनपुर निवासी पारस यादव (48) की सोमवार शाम उपचार के दौरान मौत हो गई। हमले में महिला-बच्चों समेत कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश है। पुलिस ने चारों आरोपितों को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। घायल की मौत के बाद मामले में आरोपितों पर हत्या की धाराएं बढ़ाई जा रही है।

भीड़ में तेज रफ्तार बाइक चलाने पर टोका आजाद नगर में दुर्गा मंदिर के पीछे रविवार रात करीब 10 बजे जागरण और भंडारा चल रहा था। प्रसाद वितरण के कारण सड़क पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इसी दौरान आजाद नगर निवासी समीर वंशकार का बेटा यश तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हुए वहां से निकला। लोगों ने दुर्घटना की आशंका जताते हुए उसे धीरे वाहन चलाने की समझाइश दी। इस पर युवक ने आपत्ति जताई और कहासुनी के बाद वहां से चला गया।

साथियों के साथ लौटा, भंडारा टैक्स मांगा विवाद के कुछ देर बाद समीर वंशकार अपने साथी रोहित, छोटू और यश के साथ लाठी-डंडे व धारदार हथियार लेकर पहुंचा। इस दौरान भंडारा आयोजित करने के बदले पांच हजार रुपये देने की मांग की। भंडारा करा रहे श्रृद्धालुओं के रुपये देने से मना करने और विरोध करने पर आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी। यश को बाइक तेज चलाने पर टोकने वाले रविशंकर गोटिया पर डंडे से हमला कर उनके सिर, हाथ और कमर में चोट पहुंचाई गई। बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों पर भी हमला किया गया। आरोपितों ने ईंटें फेंकीं और चाकू से वार कर पप्पू बर्मन और अनुज कोल को घायल कर दिया। घटना में रविशंकर, रागिनी गोटिया, पारस यादव, आदि गोटिया, बिट्टू झारिया और मनीषा गोटिया समेत कई लोग घायल हुए। मारपीट के बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले।