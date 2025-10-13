कार ड्राइवर ने अचानक खोल दिया दरवाजा, इससे टकराकर गिरे पुलिस कांस्टेबल को लोडिंग गाड़ी ने रौंद दिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रविवार को एक कार चालक की लापरवाही से पुलिस विभाग के हलवदार की मौत हो गई। मोटरसाइकिल से ड्यूटी जा रहे हवलदार डिलाइड टाकीज रोड पर पहुंचे थे। तभी सड़क पर खड़ी एक कार चालक ने अचानक दरवाजा खोल दिया।
हवलदार की मोटरसाइकिल सीधे कार के दरवाजे से टकरा गई। जिससे वह मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिर गई। वह संभल पाते तभी मौके से गुजर रहे एक मालवाहक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दिया। गंभीर रूप से घायल हलवदार गोराबाजार निवासी रमेश जाटव (61) की मौके पर मौत हो गई।
हवलदार जाटव (61) की पदस्थापना वर्तमान में गोहलपुर सीएसपी कार्यालय में थी। वे शनिवार को नाइट ड्यूटी करके सुबह घर गए थे। दोपहर बाद वे फिर से ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले थे। मोटरसाइकिल से डिलाइट टाकीज के पास पहुंचे थे कि तभी सड़क पर कार यूके 07 बीटी 5761 ने उन्हें ओवरटेक किया। कुछ दूर आगे जाकर कार को अचानक रोका और चालक ने दरवाजा खोल दिया।
चालक के लापरवाहीपूर्वक कृत्य से पीछे से आ रहे हवलदार जाटव की मोटरसाइकिल सीधा जाकर कार के दरवाजे से टकरा गई। वह मोटरसाइकिल सहित छिटक कर बीच सड़क में जाकर गिरे। तभी वह सामने से आ रहे एक मालवाहक वाहन की चपेट में आ गए। दुर्घटना के बाद मालवाहक सहित चालक भाग गया। पुलिस ने कार यूके 07 बीटी 5761 को जब्त कर लिया गया है। मालवाहक आटो और चालक की तलाश की जा रही है।
फरवरी-26 में होना था सेवानिवृत्त: हवलदार जाटव की दुर्घटना की सूचना पर स्वजन तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में लेकर गए। लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी मौत की सूचना मिलते ही पत्नी ज्योतिबाला एवं पुत्री शिवानी फूट-फूटकर रोने लगी। पुत्र अखिल दोनों को संभालते रहे। उनके अन्य स्वजन भी घटना से आहत थे। बताया जा रहा है कि हवलदार को फरवरी माह में सेवानिवृत्त होना था। उससे पूर्व इस दुर्घटना ने उनके स्वजन को तोड़कर रख दिया।