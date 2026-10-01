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जबलपुर में ब्रिटिश फोर्ट फाउंडेशन स्कूल की वैन को कार ने मारी टक्‍कर, आठ बच्‍चे घायल

हादसे में वैन में सवार 8 बच्‍चे घायल हो गए। तभी मोके से गुजर रहे पार्षद जीतू कटारे घायल बच्चों को लेकर मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 04:07:55 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 04:07:55 PM (IST)
जबलपुर में ब्रिटिश फोर्ट फाउंडेशन स्कूल की वैन को कार ने मारी टक्‍कर, आठ बच्‍चे घायल
मेडिकल कॉलेज में उपचार रत बच्‍चे। सौजन्‍य वीडियो ग्रैब

डिजिटल डेस्‍क नईदुनिया, जबलपुर। शहर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को और अर्टिगा कार की टक्कर हो गई। धनवंतरी नगर चौकी क्षेत्र के गढ़ा मुख्‍य मार्ग पर स्कूली वैन पलट गई।

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हादसे में वैन में सवार 8 बच्‍चे घायल हो गए। तभी मोके से गुजर रहे पार्षद जीतू कटारे घायल बच्चों को लेकर मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे।

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