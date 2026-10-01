डिजिटल डेस्‍क नईदुनिया, जबलपुर। शहर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को और अर्टिगा कार की टक्कर हो गई। धनवंतरी नगर चौकी क्षेत्र के गढ़ा मुख्‍य मार्ग पर स्कूली वैन पलट गई।

हादसे में वैन में सवार 8 बच्‍चे घायल हो गए। तभी मोके से गुजर रहे पार्षद जीतू कटारे घायल बच्चों को लेकर मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे।

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