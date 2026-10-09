जबलपुर में स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने वाले 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर शहर के सर्वाधिक लाइन लास और बिजली चोरी वाले क्षेत्रों में बिजली विभाग ने गुरुवार को सघन जांच अभियान चलाया। जेसू पूर्व संभाग के अंतर्गत चांदनी चौक, पसियाना, बहोराबाग, मदार टेकरी, स्लाटर हाउस, चारखंभा और मोतीनाला समेत अन्य क्षेत्रों में हुई कार्रवाई में कुछ ही घंटों में बिजली चोरी करते पाए गए करीब 150 उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।

जांच में बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर लगे होने के बावजूद उनसे छेड़छाड़ कर बिजली चोरी किए जाने के मामले भी सामने आए। अभियान की खास बात यह रही कि बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज करने के साथ ही संबंधित कनेक्शन तत्काल काटे गए।