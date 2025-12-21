जबलपुर में चर्च बना अखाड़ा, 'जय श्री राम' के नारों से गूंजा परिसर, प्रार्थना सभा के दौरान चले लात-घूंसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक चर्च में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मतांतरण का आरोप लगाते हुए रविवार दोपहर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता चर्च परिसर में जय श्री राम के नारे लगाते हुए घुस गए। इसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। कहासुनी बढ़ी और धक्का-मुक्की होते हुए मारपीट हो गई। प्रार्थना सभा के लिए रखीं कुर्सियां एक-दूसरे पर फेंकी गईं। पुलिस ने हंगामा शांत कराया।

घटना माढ़ोताल क्षेत्र के शिव शक्ति नगर स्थित चर्च की है। यहां रविवार को प्रार्थना सभा थी। क्रिसमस से पूर्व होने वाली इस प्रार्थना में काफी संख्या में लोग शामिल थे। इस बीच, दोपहर लगभग 12 बजे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता चर्च के अंदर दाखिल हुए और चर्च में मतांतरण का आरोप लगाने लगे। वे श्रीराम के जयकारों के साथ मतांतरण नहीं होने देंगे जैसे नारे लगा रहे थे। इस पर प्रार्थना सभा में शामिल लोग उनका विरोध करने लगे। दोनों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट हो गई। वहां रखी कुर्सियां भी फेंक दी गईं।

पुलिस ने संभाली स्थिति विवाद बढ़ता, उससे पहले ही पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत की गई है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि चर्च में प्रार्थना सभा की आड़ में मतांतरण किए जाने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचकर चर्च के पदाधिकारियों से इतनी भीड़ जुटने का कारण पूछा गया तो वे विवाद करने लगे। कुछ लोगों ने लोहे की रॉड और हॉकी से हमला कर दिया। बता दें कि शनिवार को भी जबलपुर में नर्मदा रोड स्थित चर्च में मतांतरण कराए जाने की सूचना पर हिंदू संगठन और चर्च में जुटे लोग आमने-सामने हो गए थे