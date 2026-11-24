नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। महाकोशल क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिलेगी मंगलवार को मिली। जब लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के द्वारा रानी दुर्गावती चिकित्सालय में नवनिर्मित कंप्रिहेंसिव लेक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर मिल्क बैंक "अमृत कलश" का शुभारंभ किया।

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