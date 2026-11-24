मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और महाकोशल में प्रथम काम्प्रिहेन्सिव लेक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर मिल्क बैंक का जबलपुर में शुभारंभ आज
रानी दुर्गावती चिकित्सालय परिसर में मंत्री राकेश सिंह करेंगे शुभारंभ
Publish Date: Tue, 24 Nov 2026 10:12:51 AM (IST)Updated Date: Tue, 24 Nov 2026 10:12:51 AM (IST)
फोटो में नजर आ रही है केंद्र की प्रभारी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लवी। नईदुनिया
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। महाकोशल क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिलेगी मंगलवार को मिली। जब लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के द्वारा रानी दुर्गावती चिकित्सालय में नवनिर्मित कंप्रिहेंसिव लेक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर मिल्क बैंक "अमृत कलश" का शुभारंभ किया।
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