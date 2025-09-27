'हमारे कार्यकर्ताओं को गुमराह कर जबरन दिलाई भाजपा की सदस्यता', जबलपुर में BJP पर कांग्रेस ने बोला हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिछुआ। बिछुआ में शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पृथ्वी राज ठाकुर और जिला उपाध्यक्ष इंद्रपाल सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ "छुटभैया नेताओं" ने अपनी "नेतागिरी चमकाने" के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुमराह कर उन्हें जबरन भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि 24 सितंबर को भाजपा नेताओं ने ग्राम पिलकापार, चंद्रिकापुर और अन्य गांवों के सीधे-सादे आदिवासी ग्रामीणों को भजन मंडल का सामान देने और सिमरिया मंदिर दर्शन के नाम पर जिला भाजपा कार्यालय ले जाकर सदस्यता दिलाई।

आज इन ग्रामीणों ने स्वयं कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर इस घटना का खुलासा किया और स्पष्ट किया कि वे भाजपा की सदस्यता नहीं चाहते और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पृथ्वी राज ठाकुर ने इसे भाजपा की "झूठ फैलाने और वाहवाही लूटने" की कोशिश बताया, जिसका पर्दाफाश हो गया है।