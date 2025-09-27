मेरी खबरें
    By Ashish Mishra
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 07:00:08 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 07:00:08 PM (IST)
    'हमारे कार्यकर्ताओं को गुमराह कर जबरन दिलाई भाजपा की सदस्यता', जबलपुर में BJP पर कांग्रेस ने बोला हमला
    पत्रकारों से चर्चा करते कांग्रेस पदाधिकारी।

    HighLights

    1. बिछुआ में भाजपा की ' जॉइनिंग' का कांग्रेस ने किया पर्दाफाश
    2. बिछुआ में कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला
    3. भाजपा के छुटभैया नेता ग्राम पंचायतों का शोषण कर रहे हैं- कांग्रेस

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिछुआ। बिछुआ में शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पृथ्वी राज ठाकुर और जिला उपाध्यक्ष इंद्रपाल सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ "छुटभैया नेताओं" ने अपनी "नेतागिरी चमकाने" के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुमराह कर उन्हें जबरन भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि 24 सितंबर को भाजपा नेताओं ने ग्राम पिलकापार, चंद्रिकापुर और अन्य गांवों के सीधे-सादे आदिवासी ग्रामीणों को भजन मंडल का सामान देने और सिमरिया मंदिर दर्शन के नाम पर जिला भाजपा कार्यालय ले जाकर सदस्यता दिलाई।

    आज इन ग्रामीणों ने स्वयं कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर इस घटना का खुलासा किया और स्पष्ट किया कि वे भाजपा की सदस्यता नहीं चाहते और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पृथ्वी राज ठाकुर ने इसे भाजपा की "झूठ फैलाने और वाहवाही लूटने" की कोशिश बताया, जिसका पर्दाफाश हो गया है।

    भाजपा पर भ्रष्टाचार और शोषण का आरोप

    जिला उपाध्यक्ष इंद्रपाल सिंह पटेल ने राज्य की राजनीति पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीति "भ्रमक जानकारी एवं भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है।" उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के छुटभैया नेता उन ग्राम पंचायतों का शोषण कर रहे हैं, जहां कांग्रेस के सरपंच चुनकर आए हैं और उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं।

    पटेल ने कहा कि सरकार पूरी तरह विफल है और बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही विधायक सुजीत सिंह चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस खमारपानी क्षेत्र में पदयात्रा शुरू करेगी। इस दौरान घर-घर जाकर चौपाल लगाई जाएगी, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएंगी और इन मुद्दों को विधानसभा में उठाकर जनता की आवाज को बुलंद किया जाएगा। प्रेस वार्ता में क्षेत्रीय अध्यक्ष युवराज देशमुख, शेषराव पटेल, आकिब पटेल, युवा विधानसभा अध्यक्ष रिंकु पटेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

