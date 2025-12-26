मेरी खबरें
    जबलपुर में SSB के जवान के साथ क्रेडिट कार्ड के नाम पर साइबर ठगी, आधार-पैन लिंक भेजते ही उड़ाए करीब एक लाख

    जबलपुर में SSB के जवान के साथ क्रेडिट कार्ड के नाम पर साइबर ठगी, आधार-पैन लिंक भेजते ही उड़ाए करीब एक लाख
    जवान के साथ ठगी- सांकेतिक फोटो

    नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर। गोराबाजार थाना क्षेत्र निवासी सशस्त्र सीमा बल के एक जवान के साथ साइबर धोखाधड़ी हुई। आरोपित ने क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया के लिए उनसे आधार एवं पेनकार्ड मांगा। उनके भेजे गए आनलाइन लिंक पर अभिलेख लोड करने के लिए जवान ने जैसे ही क्लिक किया, उसके खाते से लगभग एक लाख रुपये कम हो गए।

    सशस्त्र सीमा बल में पदस्थ

    चैतन्य सिटी निवासी अमित कुमार गुप्ता सशस्त्र सीमा बल में पदस्थ है। 16 दिसंबर को उनके पास एक व्यक्ति ने फोन किया। फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया अमित से कहा कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया था। उनके आवेदन पर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सत्यापन की प्रक्रिया होती ही उन्हें क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा।


    सत्यापन के लिए अमित से आधार और पेनकार्ड उनके भेजे गए ऑनलाइन लिंक पर तुरंत अपलोड करने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद अमित के फोन पर ऑनलाइन लिंक प्राप्त हुई। उन्होंने जैसे ही अभिलेख अपलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक किया, उनका फोन हैक हो गया। लगभग दो से तीन मिनट तक फोन हैक रहा। उसके बाद जैसे ही फोन ने काम करना शुरू किया उनके पास बैंक खाते से रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर किए जाने का संदेश मिला।

    आरोपित ने दो बार में उनके दो अलग-अलग बैंक खाते से कुल 95 हजार 571 रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर किए। उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की कोई प्रकिया नहीं की थी। इस पर धोखाधड़ी का संदेह हुआ। पुलिस अज्ञात आरोपित के बारे में पता लगा रही है।

    रिवार्ड प्वाइंट देने का बोलकर हड़पे रुपये

    गोहलपुर थाना क्षेत्र में भी साइबर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। दक्षिण मिलौनीगंज निवासी मुकुल केसरी (58) ने कुछ दिन पूर्व स्टेट बैंक आपु इंडिया का एक क्रेडिट कार्ड लिया था। उनके पास 16 दिसंबर को एक व्यक्ति ने फोन किया। क्रेडिट कार्ड लेने पर बैंक के उन्हें रिवार्ड प्वाइंट के रूप में चार हजार रुपये देने की जानकारी दी।

    संबंधित रिवार्ड राशि उनके खाते में ट्रांसफर करने के लिए मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजे जाने की सूचना दी। यह ओटीपी मुकुल ने फोन करने वाले व्यक्ति को साझा कर दिया। उसके कुछ देर बाद ही मुकुल के बैंक खाते से एक लाख रुपये आरोपित ने दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिए।

