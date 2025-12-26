जबलपुर में SSB के जवान के साथ क्रेडिट कार्ड के नाम पर साइबर ठगी, आधार-पैन लिंक भेजते ही उड़ाए करीब एक लाख

नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर। गोराबाजार थाना क्षेत्र निवासी सशस्त्र सीमा बल के एक जवान के साथ साइबर धोखाधड़ी हुई। आरोपित ने क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया के लिए उनसे आधार एवं पेनकार्ड मांगा। उनके भेजे गए आनलाइन लिंक पर अभिलेख लोड करने के लिए जवान ने जैसे ही क्लिक किया, उसके खाते से लगभग एक लाख रुपये कम हो गए।

सशस्त्र सीमा बल में पदस्थ चैतन्य सिटी निवासी अमित कुमार गुप्ता सशस्त्र सीमा बल में पदस्थ है। 16 दिसंबर को उनके पास एक व्यक्ति ने फोन किया। फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया अमित से कहा कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया था। उनके आवेदन पर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सत्यापन की प्रक्रिया होती ही उन्हें क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा।