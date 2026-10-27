जबलपुर में साइबर क्राइम : क्यूआर कोड के बाद वीडियो भेजकर भरोसा दिलाया, मदद के नाम पर फोन कर दिया झांसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं रकम दोगुनी करने का लालच देकर तो कहीं बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से रकम निकालकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।

पुलिस ने की एफआईआर दर्ज कुंडम में एक और विजय नगर थानों में धोखाधड़ी के तीन नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन घटनाओं में पीड़ितों से कुल दो लाख 65 हजार 999 रुपये की ठगी की गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।