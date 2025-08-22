मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    हत्या या आत्महत्या? नर्मदा नदी में मिला युवक-युवती का शव, चुनरी से बंधे थे दोनों के हाथ

    जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम को गोपालपुर के पास स्थानीय लोगों ने नर्मदा नदी के तट पर दो शव देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पानी से बाहर निकलवाया। पानी में अधिक देर तक रहने के कारण शव गलने लगे थे, जिसे देखकर अंदाज लगाया जा रहा है कि शव लगभग एक सप्ताह पुराने हैं।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 02:45:59 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 02:45:59 PM (IST)
    हत्या या आत्महत्या? नर्मदा नदी में मिला युवक-युवती का शव, चुनरी से बंधे थे दोनों के हाथ
    नर्मदा नदी में मिला युवक-युवती का शव। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. नर्मदा नदी में मिला युवक-युवती का शव
    2. चुनरी से बंधे थे हुए दोनों शवों के हाथ
    3. भेड़ाघाट पुलिस मामले की कर रही जांच

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत नर्मदा नदी में गुरुवार को युवक-युवती का शव के शव मिले हैं। दोनों के हाथ एक चुनरी से बंधे हुए थे। पुलिस ने शव को नदी से निकलवाकर मेडिकल अस्पताल की मरचुरी में रखवाया है। उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

    पुलिस ने दोनों शव को पानी से बाहर निकलवाया

    गुरुवार की शाम को गोपालपुर के पास स्थानीय लोगों ने नर्मदा नदी के तट पर दो शव देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पानी से बाहर निकलवाया। पानी में अधिक देर तक रहने के कारण शव गलने लगे थे, जिसे देखकर अंदाज लगाया जा रहा है कि शव लगभग एक सप्ताह पुराने हैं।

    ये भी पढ़ें- MP News: भोपाल में फिर शुरू हुआ यलो फीवर वैक्सीनेशन, 42 देशों की यात्रा से पहले जरूरी ये टीका

    मृतकों की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच

    पुलिस के आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की, लेकिन उनकी पहचान नहीं हुई। पुलिस ने जबलपुर सहित आसपास के जिलों में युवक और युवती का शव मिलने की सूचना दी है। पुलिस के अनुसार मृतकों की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच होगी। युवती ने काले रंग का सलवार और युवक ने जींस पहना हुआ है। शव की स्थिति देखकर प्रथम दृष्टतया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। लेकिन हत्या के कोण से भी मामले की जांच की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.