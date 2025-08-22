हत्या या आत्महत्या? नर्मदा नदी में मिला युवक-युवती का शव, चुनरी से बंधे थे दोनों के हाथ

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत नर्मदा नदी में गुरुवार को युवक-युवती का शव के शव मिले हैं। दोनों के हाथ एक चुनरी से बंधे हुए थे। पुलिस ने शव को नदी से निकलवाकर मेडिकल अस्पताल की मरचुरी में रखवाया है। उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस ने दोनों शव को पानी से बाहर निकलवाया गुरुवार की शाम को गोपालपुर के पास स्थानीय लोगों ने नर्मदा नदी के तट पर दो शव देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पानी से बाहर निकलवाया। पानी में अधिक देर तक रहने के कारण शव गलने लगे थे, जिसे देखकर अंदाज लगाया जा रहा है कि शव लगभग एक सप्ताह पुराने हैं।