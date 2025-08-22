हत्या या आत्महत्या? नर्मदा नदी में मिला युवक-युवती का शव, चुनरी से बंधे थे दोनों के हाथ

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत नर्मदा नदी में गुरुवार को युवक-युवती का शव के शव मिले हैं। दोनों के हाथ एक चुनरी से बंधे हुए थे। पुलिस ने शव को नदी से निकलवाकर मेडिकल अस्पताल की मरचुरी में रखवाया है। उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
गुरुवार की शाम को गोपालपुर के पास स्थानीय लोगों ने नर्मदा नदी के तट पर दो शव देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पानी से बाहर निकलवाया। पानी में अधिक देर तक रहने के कारण शव गलने लगे थे, जिसे देखकर अंदाज लगाया जा रहा है कि शव लगभग एक सप्ताह पुराने हैं।
पुलिस के आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की, लेकिन उनकी पहचान नहीं हुई। पुलिस ने जबलपुर सहित आसपास के जिलों में युवक और युवती का शव मिलने की सूचना दी है। पुलिस के अनुसार मृतकों की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच होगी। युवती ने काले रंग का सलवार और युवक ने जींस पहना हुआ है। शव की स्थिति देखकर प्रथम दृष्टतया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। लेकिन हत्या के कोण से भी मामले की जांच की जा रही है।