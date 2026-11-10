माउस खराब होने पर दोबारा नीट-पीजी परीक्षा की मांग खारिज, HC ने कहा- एक के लिए फिर से एग्जाम संभव नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नीट-पीजी परीक्षा के दौरान कंप्यूटर का माउस खराब होने से समय बर्बाद होने का दावा कर दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने छात्रा की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी एक अभ्यर्थी के लिए अलग से दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

30 अगस्त 2026 को हुआ था एग्जाम धार निवासी जयश्री पाटीदार ने 30 अगस्त 2026 को प्रशांति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोल3जी स्थित परीक्षा केंद्र पर नीट-पीजी की परीक्षा दी थी। उसका आरोप था कि परीक्षा के दौरान उपलब्ध कराया गया कंप्यूटर माउस खराब हो गया था। इससे उसका काफी समय बर्बाद हुआ और वह कई प्रश्न हल नहीं कर सकी। इसी आधार पर उसने तकनीकी खराबी की जांच कराने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।