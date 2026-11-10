माउस खराब होने पर दोबारा नीट-पीजी परीक्षा की मांग खारिज, HC ने कहा- एक के लिए फिर से एग्जाम संभव नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नीट-पीजी परीक्षा के दौरान कंप्यूटर का माउस खराब होने से समय बर्बाद होने का दावा कर दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने छात्रा की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी एक अभ्यर्थी के लिए अलग से दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।
धार निवासी जयश्री पाटीदार ने 30 अगस्त 2026 को प्रशांति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोल3जी स्थित परीक्षा केंद्र पर नीट-पीजी की परीक्षा दी थी। उसका आरोप था कि परीक्षा के दौरान उपलब्ध कराया गया कंप्यूटर माउस खराब हो गया था। इससे उसका काफी समय बर्बाद हुआ और वह कई प्रश्न हल नहीं कर सकी। इसी आधार पर उसने तकनीकी खराबी की जांच कराने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर सिस्टम के अभिलेख और परीक्षा निरीक्षक की रिपोर्ट सहित अन्य इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया था, ताकि कथित तकनीकी खराबी की पुष्टि हो सके। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जान्हवी पंडित ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि परीक्षा के दौरान माउस खराब होने की शिकायत केंद्र प्रभारी से तत्काल किए जाने का कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
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इसके अलावा अभ्यर्थी ने परीक्षा में सभी प्रश्न हल करने का प्रयास किया था। ऐसे में परीक्षा समाप्त होने के बाद किए गए दावे के आधार पर दोबारा परीक्षा का अवसर नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने इस मामले में पूर्व युगलपीठ के निर्णय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विरुद्ध लक्ष्मी देवी एवं अन्य का भी हवाला दिया।
अदालत ने माना कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी एक अभ्यर्थी के लिए अलग से दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना उचित नहीं होगा। इस आधार पर याचिका निरस्त कर दी गई।