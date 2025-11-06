मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 09:15:33 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 09:20:17 PM (IST)
    घोषणा के बाद भी कफ सीरप से बीमार बच्चों का उपचार खर्च सरकार ने नहीं उठाया : कमल नाथ
    मध्‍य प्रदेश के पूर्व सीएम कमल नाथ।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता कमल नाथ ने कहा है कि छिंदवाड़ा में विषाक्त कफ सीरप से बीमार हुए बच्चों के उपचार का खर्च सरकार ने घोषणा के बाद भी नहीं उठाया है। इस संबंध में उन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव को पत्र लिखा है।

    कमल नाथ ने लिखा, मेरे संज्ञान में आया है कि जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है, पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

    जिन अस्पतालों में बच्चों का उपचार हुआ था वे अस्पताल पीड़ित परिवारों से बकाया बिल की राशि मांग रहे हैं। इस मानवीय विषय की गंभीरता को देखते हुए उपचार खर्च की राशि प्रदान की जाए।

    उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भी पत्र पोस्ट किया है। बता दें कि कफ सीरप से छिंदवाड़ा, पांढ़ुर्ना और बैतूल में 26 बच्चों की मौत हुई, जिनमें अधिकतर का उपचार नागपुर के निजी अस्पतालों में हुआ था।


